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传统房地产经纪面临挑战：网上房屋买卖兴起

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 15 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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美国互联网房地产买卖经纪公司Redfin这个星期进入加拿大市场参加房地产经纪行业的竞争，该公司的杀手锏是只收1%的房地产买卖经纪费，既在网上提供大量的房地产信息和3D视频看房服务、也提供房地产经纪人服务，不过其房地产经纪人由公司发工资而不是挣客户的佣金。

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Redfin

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加拿大传统的房地产经纪人公司为卖房者售出房产一般要收取5%的佣金，75万的房产则佣金是37,500加元，如果买方与卖方的经纪人不同，则两个经纪人平分这5%的佣金。而Redfin公司只收1%的佣金，这就为卖房者省下少则1.5%、多则4%的佣金。

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Redfin这个2004年在美国西雅图成立的新型房地产经纪公司的经营模式是利用网络科技提供物美价廉的房屋买卖服务，从而挑战房地产经纪领域传统的服务模式。

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Redfin公司首席执行官Glenn Kelman说，他们公司在美国做到了让卖房者口袋里得到更多的钱、房屋卖出的速度更快，希望能在加拿大市场取得同样的成果。

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Redfin公司2月中旬先在加拿大最大城市多伦多开办了分支，随后在今年春天会在温哥华开设分支。

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分析师们指出，Redfin公司虽然通过2017年上市卖股票获得了大笔融资、达到17亿美元的市值，但在美国市场还没有实现盈利，需要有更多的客户才能实现盈利。

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不过，在Redfin进军加拿大市场前，已经有两个网络房地产经纪公司打入了加拿大市场，一个是英国不收取佣金费用的网上房地产买卖公司Purplebricks，另一个是美国的网上房屋挂牌和手机APP房屋买卖服务公司 Zillow

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加拿大多伦多大学商学院教授Will Strange认为，加拿大房地产经纪人市场已经准备好迎接革命性的变化。

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百花齐放

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房地产经纪人市场的变革之风始于美国，那里现在已是以网络为基础的新型房地产经纪公司百花齐放的局面。

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Offerpad

有提供快速卖房的iBuyers服务，比如美国的Opendoor公司和Offerpad公司。提供这种快速卖房服务的公司用功能强大的电脑软件分析得出目标房产的市场价值，给卖房者初始报价，随后派出验房师检查房屋，然后再报出最后出价，这种模式一般能在一个星期内让卖房者卖掉房产。这种服务模式的好处是快速完成卖房过程、卖房者自己选择搬家的日期；不那么好的地方是要缴纳低则6%、高则13%的佣金。

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iBuyers服务的一个变种是房屋置换服务，比如Knock公司。 该公司先为卖房者买下其中意的新房，然后对其准备出手的旧房进行必要的装修后上市出售。该公司两位创始人之一的Sean Black指出，美国房地产市场购房者中有至少70%的人同时要出售自己的旧房，对于这些人来说先买房还是先卖房是让他们纠结苦恼的问题；Knock公司的服务正好是为他们排难解忧，而公司得到的回报是对买的新房和卖的旧房各收取3%的佣金。

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RCI with James Dunne · CBC News

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