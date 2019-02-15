Telus：禁用华为会推迟加拿大5G进程

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大三大电讯巨头之一的Telus Corp星期四表示，如果加拿大政府决定禁止使用中国华为公司的5G网络设备，则其在加拿大建设5G网络和推出5G服务的时间会被推迟，而且成本会明显升高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Telus Corp已经在其3G、4G网络使用了华为公司的无线电传输设备，并计划在其准备兴建的5G网络中使用华为公司设备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然一些西方主要国家已经以国家安全为理由禁止在本国的5G网络使用华为公司设备，加拿大联邦政府也正在对包括华为公司在内的5G网络投标公司进行安全审查，但Telus Corp表示继续相信中国的华为公司没有对加拿大的国家安全构成威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大另一电讯巨头贝尔公司表示，即便加拿大联邦政府做出禁止华为公司参加5G网络建设的决定，也不会影响贝尔公司在加拿大推出5G网络的计划按照预定的时间完成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了华为公司之外，加拿大电讯巨头公司考虑的5G合作伙伴有Ericsson 和 Nokia。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府还为Nokia公司提供了4千万加元的5G科研经费。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada