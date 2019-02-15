巴菲特看好加拿大石油公司Suncor

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世界成功的投资家巴菲特旗下的美国Berkshire Hathaway Inc财团在减持苹果公司股票的同时增持加拿大石油公司Suncor Energy的股票。

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世界上不少专业投资者和散户投资者都关注巴菲特在股票市场买哪个公司的股票和卖哪个公司的股票，因为巴菲特最善于在有前途的公司股票价格低迷时买进、并在持有股票的价格不再有升值空间时卖掉甚至是清仓。

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根据Berkshire Hathaway Inc公司星期四向证券交易委员会提交的季度控股报告，到2018年底该公司把拥有的加拿大Suncor Energy公司的股票增持到1076万股。去年最后一个季度由于加拿大油砂矿石油价格跌到历史地位，Suncor Energy公司的股票价位也从近55加元下跌到35加元。不过今年头一个半月该公司的股票价格已经回升到43加元。

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RCI with Associated Press、CBC News

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