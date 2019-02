加拿大藏人学生当选多大学生会主席引起的争议

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多伦多大学藏族学生齐美拉姆(Chemi Lhamo)当选多大士嘉堡校区 (UTSC) 的学生会主席后,该校中国留学生因其支持西藏独立的立场发起抵制活动。她的社交媒体收到大量攻击和威胁留言。一些中国留学生去学生会所在地表达抗议。星期一,学生会为安全考虑关闭了她的办公室,学校向她提供了对讲机,以便她在校园里能随时和保安联系。此事引起加拿大和国际媒体关注,CBC,德国之声和BBC等媒体先后采访了齐美拉姆和一些分析人士。

22岁的齐美拉姆是多大神经科学与心理系的大四学生。她幼时生活在印度南部的流亡藏人社区,11岁移民加拿大。CBC报道说,她在上周六(2月9日)早上得知自己当选。此后她的Instagram等社交媒体帐户开始收到大量表达抗议、攻击和威胁的留言。多大中国留学生组织的要求取消她的当选资格的请愿活动征集到近万签名。多大学生微信公众号Ladder Street发表文章说,多大中国留学生贡献了7个亿的学费,但是学校却允许藏独社团存在,现在又让藏独管理学生会。

齐美拉姆一向积极参加藏人维权活动,认同自由西藏的主张。她在接受媒体采访时说,她从小在雪山狮子旗下长大,而中国学生所受的教育完全不同。因此双方看法不同很正常。她表示会把网上对她的攻击视为一个实践自己从小被教导的价值观的机会,试炼自己的耐心和同情心。

CBC转载了两条齐美拉姆收到的留言:

“China is your daddy — you better know this.”

“Ur not gonna be the president of UTSC. Even if you do, we will make sure things get done so u won’t survive a day. Peace RIP.”

前加拿大安全情报局官员Michael Juneau-Katsuya说,以他的经验,中国留学生抵制齐美拉姆的活动很可能有中国官方背景。但是多伦多大学蒙克外交与公共政策学院的政治学教授王惠玲(Linette Ong)认为,自孟晚舟引渡案以来,加中关系紧张,加拿大人对中国社区的公众舆论已经大幅度转向负面。在这种时候不应随便把中国学生、个人和公司和中国政府联系在一起。

齐美拉姆目前是学生会副主席。她将从今年五月起开始担任学生会主席,任期为一年。

(RCI with CBC News, BBC,DW)

