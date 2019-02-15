温哥华两所法语学校出现三例麻疹，师生父母高度警惕

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

温哥华海滨卫生局（VCH）证实说，该市的两所法语学校有三人患麻疹，在另一所法语学校里还有一起未经确诊的疑似病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jules-Verne学校发现了两起病例，Anne-Hébert学校发现了一起。疑似病例出现在Rose-des-vents学校。三所学校共用一家公车公司，其中两所之间有门相通。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麻疹的传染性很高，可通过空气，饮食，香烟和皮肤接触传染。患者在出现症状前四天就可以传染他人。因此温市卫生当局大为紧张，要求没有接种疫苗的或对麻疹没有免疫力的师生在危险消除以前不要到校。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麻疹的症状包括发烧，咳嗽，流鼻涕，眼睛发红，随后面部出现皮疹，并扩散到胸部。麻疹并发症包括肺炎，痉挛，失聪和脑部损伤。严重者可致死。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Anne-Hébert学校的家长顾问委员会呼吁父母带孩子打麻疹疫苗，称这是目前最有效的预防方法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Saida Ouchaou, Joel Ballard, Tina Lovgreen）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada