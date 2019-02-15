空气污染使青少年患抑郁的风险大幅度上升：伦敦国王学院研究

如果你在12岁时生活在一个空气严重污染的地方，你长到18岁时患抑郁症的几率比在清洁空气里长大的青少年高3至4倍。而过去的研究显示，经历过肉体伤害不过使这个几率升高1至1.5倍。这意味着空气污染对青少年心理健康的影响更大。
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这是英国伦敦国王学院研究人员日前发表在《精神病学研究》杂志上的一篇报告的结论。这是医学界首次把空气污染和青少年心理健康联系起来。过去的研究主要集中在空气污染对身体的影响。
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研究小组的另一个发现是空气污染也会增加反社会人格形成的几率。但是由于被观察的两组青少年中有这个问题的人比例不高，导致数据不足。因此研究人员认为这个结论需要更大规模的研究才能确认。
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75%的精神问题开始于大脑正在发育中的童年和少年时代。
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除了已知的空气污染会导致呼吸道疾病，心血管疾病外，现在的研究结果还表明了空气污染会造成精神方面的疾病，尤其对青少年，那么加拿大的环境部门是否应该采取更有效的措施，禁止在公众附近，尤其是人口密集地，建造污染排放的工厂呢？
加拿大联邦政府环境部和安大略省环境局都在 1990 年出台了环境保护法，可是 1999 年在加拿大最大的城市多伦多相关部门却允许建立一家沥青厂，而且是全安省场地最小，唯一一个和非工业用地连接的沥青厂，明显违反环保法，影响25000多人的健康。
至今长达19年这家沥青厂一直对着人类直接排放污染，造成极坏的影响，可是无论多少次的投诉，多少次的公众会议，都不能让这家违反环保法的工厂停止其违法作业，究竟为什么呢？有谁能回答公众的质疑。