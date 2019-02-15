空气污染使青少年患抑郁的风险大幅度上升：伦敦国王学院研究

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如果你在12岁时生活在一个空气严重污染的地方，你长到18岁时患抑郁症的几率比在清洁空气里长大的青少年高3至4倍。而过去的研究显示，经历过肉体伤害不过使这个几率升高1至1.5倍。这意味着空气污染对青少年心理健康的影响更大。

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这是英国伦敦国王学院研究人员日前发表在《精神病学研究》杂志上的一篇报告的结论。这是医学界首次把空气污染和青少年心理健康联系起来。过去的研究主要集中在空气污染对身体的影响。

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研究小组的另一个发现是空气污染也会增加反社会人格形成的几率。但是由于被观察的两组青少年中有这个问题的人比例不高，导致数据不足。因此研究人员认为这个结论需要更大规模的研究才能确认。

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75%的精神问题开始于大脑正在发育中的童年和少年时代。

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