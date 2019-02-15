一名安省11岁女孩遇害，其父将被指控一级谋杀罪

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警方在安大略省布兰普敦市的一栋地下室公寓中找到了11岁的丽娅.拉吉库马（Riya Rajkumar）的尸体。公寓的主人、她的父亲鲁佩什.拉吉库马已被逮捕。

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丽娅的母亲和拉吉库马已经分手。星期四（2月14日）下午，拉吉库马接女儿去自己的公寓为她庆祝生日。他没有在约定的晚6点半把她送回来。丽娅的母亲想到他曾威胁过要伤害他自己和女儿，因此很快报警。

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警方7点左右就去到拉吉库马的公寓，但无人回应敲门，他的车也不在，警察因此去别处搜寻。几个小时后，警方发布了寻找失踪未成年人的安珀警报，但随即就在拉吉库马公寓里找到了丽娅的尸体。

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午夜时，拉吉库马在布兰普敦以北130公里处的高速公路上被逮捕，随后因“医疗原因”被送进医院。警方未就此提供进一步细节。他被指控一级谋杀罪。

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拉吉库马的表弟说，丽娅是全家人的公主。他还表示，拉吉库马过去没有暴力倾向，也没有精神病史，因此这起惨案让亲友格外震惊。

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（RCI with CBC News， Radio-Canada）

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