蒙特利尔让·塔龙市场(加拿大魁北克)

让·塔龙市场于1933年在蒙特利尔成立，是北美最大的市场之一，以纪念新法兰西首任州长，四季开放。2018年，市场的游客超过250万。蒙特利尔人，包括游客从当地农民那里购买水果、蔬菜、农产品、草药和鲜花。这些农民的农场通常离市场不到50公里。

这个多元文化的市场位于小意大利区，以其向游客提供的魁北克省丰富的有机产品和区域产品而闻名。