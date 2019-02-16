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加拿大森林其实是温室气体排放大户

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 16 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大森林覆盖率很高，环境保护主义者多年来一直宣称森林是地球生命的守护者，特别是树木的光合作用能够吸收二氧化碳、产生氧气，有助于缓解地球表面升温的问题。社交媒体上更有不少帖子说，加拿大是世界上得天独厚的国家，其广袤的森林面积可以吸收加拿大经济生产和人民生活产生的所有温室气体，让加拿大人身不动膀不摇就可以达到联合国规定的温室气体减排目标。

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森林的另一面

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但科学家们指出，这是一种似是而非的说法，其实现在加拿大森林产生的温室气体要超过其吸收的温室气体。

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Darryl Dyck/Canadian Press

树木的光合作用确实在吸收二氧化碳气体，但树木死亡、腐化、或发生森林火灾时却在排放出二氧化碳等温室气体。

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森林学家的研究显示，自2001年以后，加拿大的森林就已经不再是二氧化碳的净吸收器。由于森林火灾更加频繁和严重，由于导致森林枯萎死亡的虫害问题失控，加拿大的森林已经从二氧化碳吸收器变成二氧化碳排放器。

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根据有关的国际法规，加拿大在计算全国每年温室气体排放量时可以把森林效应考虑进去、也可以不加以考虑。

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计算方法

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实际上，加拿大政府在计算全国温室气体排放量时选择把森林效应排除在外；如果把森林效应考虑进去，则加拿大每年的温室气体排放量会增加。

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2016年的数字显示，如果考虑森林效应则加拿大受管理森林每年净产生的二氧化碳气体是78兆吨，而2015年由于森林火灾极为严重这个数字猛增到237兆吨。

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加拿大受管理森林的面积占森林总面积的65%。

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山松甲虫让大片森林死亡 / Government of Alberta

加拿大政府最新的立场是，要求联合国同意加拿大不把森林火灾和虫害导致森林死亡造成的温室气体排放量计算成为加拿大年度温室气体排放量，理由是这些都不是人类活动导致的温室气体排放。

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加拿大政府的这一新立场并不是简单的玩数字游戏，而是有很大的现实意义。

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减排差距

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加拿大前总理哈珀的政策顾问Mark Cameron指出，按照目前的计算方法，加拿大要实现联合国2030年的温室气体减排目标还多出232兆吨的温室气体；但如果改变计算方法，不考虑森林火灾和森林虫害产生的二氧化碳排放量，却把森林和加拿大农田吸收二氧化碳气体的能力考虑进去，则加拿大离实现联合国2030年减排目标的差距就缩小了少则63兆吨、多则126兆吨。换句话说，达标的难度就减少了许多。

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如果联合国有关部门同意按照这种新的计算方法统计计算加拿大的温室气体排放量，则加拿大的森林可以重新被称作是温室气体吸收器；但即使是这样，加拿大森林吸收的温室气体也远远无法抵消加拿大经济活动和人民生活每年所产生的温室气体。

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统计数字显示，不包括森林和农田效应加拿大现在每年产生大约7百兆吨的二氧化碳。

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