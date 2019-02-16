播客/Podcast越来越火，著名音乐流媒体服务Spotify收购播客初创公司Gimlet Media和Anchor

作者：沈二 2019-02-15
已经在纽交所上市的Spotify最出名的是其音乐流媒体服务，但现在它准备建立一个播客帝国。
Spotify 2018年第四季度业绩是，该公司目前在78个市场拥有超过9600万Spotify Premium用户 - 同比增长36％。截至年底，该公司表示每月活跃用户总数攀升29％，达到2.07亿。拉丁美洲和其他新兴地区的增长尤为强劲。
周三，Spotify宣布全部现金交易收购Gimlet Media，Gimlet Media是一家Podcast内容制作公司，其播客节目包括“Homecoming”，“StartUp”和“Reply All”。同时Spotify宣布收购“民主化”播客平台Anchor。Anchor提供播客创建，发布和货币化的工具。
2018年4月3日星期二，一个交易站在纽约证券交易所的一层上展现了Spotify标识。(AP Photo/Richard Drew)
总部位于布鲁克林的Gimlet Media成立于2014年，由前公共电台制作人Alex Blumberg和Matt Lieber创立。
Anchor FM Inc.由Michael Mignano和Nir Zicherman于2015年创立。这家总部位于曼哈顿的创业公司提供免费使用的播客平台和内容托管，以及货币化选项。该公司声称它支持超过40％的业界新播客，2018年第四季度在Anchor上托管了150亿小时的内容。
Spotify首席执行官Daniel Ek表示他正在寻找更多的并购。该公司透露，它计划收购更多的播客公司，在2019年的多次收购中将总支出固定在4亿至5亿美元之间。
“这些收购将有意义地使我们加速成为世界领先音频平台，让世界各地的用户获得最佳播客内容，提高我们的聆听体验质量，并增强Spotify品牌。” - Spotify首席执行官Daniel Ek宣布。
在一篇博客文章中，Spotify首席执行官Daniel Ek表示，根据广播行业数据，Spotify设想随着时间的推移，超过20％的流媒体公司的收听将是非音乐内容。 这意味着通过更多的原创节目可以更快地增长 - 并使Spotify与众不同。他写道，所有这些都是为了使Spotify成为世界第一的音频平台。
“今天标志着Anchor全新篇章的开始以及我们将音频民主化的使命。” - Anchor的联合创始人Michael Mignano和Nir Zicherman
在Anchor宣布加入Spotify的博客文章中，Anchor的联合创始人Michael Mignano和Nir Zicherman表示：Anchor通过移动优先，快速迭代的意愿以及快速改型（并且失败！）的能力构建未来。短短的几年和随后的产品快速发展，Anchor正在为所有新播客提供超过40％的动力，并让世界各地的人们能够听到他们的声音。
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