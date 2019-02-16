播客/Podcast越来越火，著名音乐流媒体服务Spotify收购播客初创公司Gimlet Media和Anchor

作者：沈二 2019-02-15

已经在纽交所上市的Spotify最出名的是其音乐流媒体服务，但现在它准备建立一个播客帝国。

Spotify 2018年第四季度业绩是，该公司目前在78个市场拥有超过9600万Spotify Premium用户 - 同比增长36％。截至年底，该公司表示每月活跃用户总数攀升29％，达到2.07亿。拉丁美洲和其他新兴地区的增长尤为强劲。

周三，Spotify宣布全部现金交易收购Gimlet Media，Gimlet Media是一家Podcast内容制作公司，其播客节目包括“Homecoming”，“StartUp”和“Reply All”。同时Spotify宣布收购“民主化”播客平台Anchor。Anchor提供播客创建，发布和货币化的工具。