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加拿大禁华为可能会导致大笔赔偿官司

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 18 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司报道说，特鲁多政府面对是否禁止中国华为公司参与建设加拿大5G网络的问题正左右为难，因为如果发布对华为公司的禁令，则根据2012年加拿大与中国签署的加中投资保护协议，华为公司可以上法庭要求加拿大政府支付少则几亿、多则几十亿加元的巨额赔偿。

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投资保护协议

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2012年当时哈珀的加拿大保守党政府与中国政府签订双边投资保护协议的目的是为随后的加中自由贸易谈判奠定基础。但不曾想现在加拿大与中国的关系如此冷淡，双方的自由贸易谈判已被冷冻，而2012年签订的这一加中投资保护协议现在会成为中国华为公司用来束缚加拿大政府手脚的利器。

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这可能就是为什么在美国、“五眼情报联盟”其它成员国、欧盟德国等国家都做出禁止中国华为公司参加本国5G网络建设项目的决定后，加拿大一直迟迟没有跟进的原因。

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第四条款

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专门研究国际投资争端和解决办法问题的司法专家Gus Van Harten教授指出，不要说是明确禁止华为公司参加加拿大5G网络的建设、就是不指名的限制华为公司参加加拿大的5G网络建设，也会给中国华为公司把加拿大政府告上法庭、要求巨额赔偿的把柄；因为华为公司已经在加拿大投下了大笔资金用于5G网络的研究和前期工作，而加拿大和中国的双边投资保护协议第四条款规定，签字国要公平、平等地对待和保护来自对方国家的投资。

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这个条款看起来是平平淡淡，但一旦加拿大政府采取禁止华为公司在加拿大参加5G网络建设的措施，华为公司只需显示其在加拿大正常经商的情况下，突然被禁止加入马上就要到来的下一代网络业务，则该条款就可以被用来作为指控加拿大政府没有公平对待华为公司、为此要求巨额赔偿的基础。

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CBC

中国大使警告

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实际上，中国驻加拿大大使卢沙野曾经公开表示，如果加拿大政府禁止华为公司参加加拿大5G网络的项目，则会对中加关系产生严重影响、并会引来严重后果。

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加中投资保护协议中唯一能被加拿大政府用来为自己禁止中国华为公司参加5G网络建设的决定进行辩护的是第33条款。该条款准许签字国出于基本安全利益的考虑禁止对方国家公司参加本国业务，但问题是这一条款被加上了严格的限制条件，只限于武器走私和核武器扩散等军事领域。

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加拿大自由党政府参加对包括华为公司在内申请5G网络业务的世界主要电讯企业审批工作的有关内阁部长们现在非常小心谨慎，他们不但要考虑各方面的因素、而且在公开讲话时也要字斟句酌害怕进错话。

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加拿大网络安全专家们指出，虽然加拿大主要电讯巨头在3G和4G网络中已经使用了华为公司的电讯设备，到目前为止没有发现什么安全方面的问题；但从理论上来说让中国华为公司承建加拿大的5G网络可能会给未来加拿大的网络安全带来威胁，因为华为公司毕竟与中国政府有密切的关系。

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加拿大公司也会索赔

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除了华为公司会在被禁止参加加拿大5G项目情况下提出索赔诉讼之外，加拿大的一些公司也会由于以华为公司的5G设备为基础做了先期投资和大量准备工作而把官司打上法庭，要求联邦政府提供巨额补偿。

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比如，加拿大电信巨头之一的Telus电讯公司就已经表示，如果加拿大政府禁止中国华为公司在加拿大参加5G项目，则Telus公司建设5G网络的时间不但会被推迟，而且建设5G网络的成本会明显提高。

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参考文章：

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Telus：禁用华为会推迟加拿大5G进程

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RCI with Janyce McGregor · CBC News

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