特鲁多政府夏天前不会对输油管道做决定

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虽然加拿大能源项目审批机构国家能源委员会National Energy Board本星期会告诉联邦政府其对穿越洛矶山脉的Kinder Morgan输油管道项目是否应该动工兴建的意见，但特鲁多自由党政府在夏天之前不会在这个问题上做出决定。

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这已经是国家能源委员会第二次对这一跨越洛矶山脉抵达太平洋沿岸的输油管道项目进行评估审核。联邦上诉法院裁决国家能源委员会在2016年对该项目的环境评估没有对巨型油轮频繁出入温哥华近海水域会对鲸鱼等需要保护的海洋生物带来的负面影响给以充分的考虑、也没有对土著人社团进行足够的咨询。

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自由党政府自然资源部长Amarjeet Sohi组成了60人的咨询团队对130多个土著人社团进行有关从阿尔伯塔省北部油砂矿穿越洛矶山脉到太平洋沿岸博纳比地区的输油管道项目的咨询，到目前为止已经完成了对70个土著人社团的咨询工作，还剩60多个土著人社团有待进行咨询。

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特鲁多的自由党联邦政府在本星期收到能源委员会的建议报告后有90天的时间进行考虑并作出最后决定，但有消息说这个90天的限期可能会被延长。

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2018年8月份特鲁多自由党政府斥资45亿加元买下了Kinder Morgan输油管道项目的股权。

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RCI with Mia Rabson · The Canadian Press、CBC News

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