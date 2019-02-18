政治要正确：漫画家不再让女性和暴力入图

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加拿大哈利法克斯市的政治漫画家Michael de Adder有关特鲁多政府在SNC-Lavalin问题上涉嫌妨碍司法公正的漫画引起意料之外的负面反应后表示，他以后不会在自己的漫画中让女性处于被暴力欺负的境地。

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在Michael de Adder这幅引起争议的漫画中，前司法部长Jody Wilson-Raybould被捆在椅子上嘴上贴着封条在那里等着挨打，拳击打扮披挂上场的特鲁多坐在那里听其政治顾问Gerald Butts嘱咐说，律师和客户保密法规的约束把她锁定了、可以放开手暴打。

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Michael de Adder这幅漫画本意是在讽刺Jody Wilson-Raybould受到限制不能公开讨论SNC-Lavalin问题，所以特鲁多政府在SNC-Lavalin涉嫌行贿犯罪的问题上是否干涉了司法公正就由着特鲁多随便怎么说了。

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但这一漫画发表后，有人在网上批评Michael de Adder拿对女性的暴力开玩笑、特别是拿针对土著人女性的暴力问题开玩笑。

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Michael de Adder有些无奈地说，他画政治漫画的目的是表达自己的看法、而不是表达自己没想表达的观点，所以今后下笔时要小心些。

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RCI with Anjuli Patil · CBC News

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