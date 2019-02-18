海地局势恶化，加拿大人道志愿者大部分撤离，有人仍在坚守

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最近一个星期以来，海地形势失控。愤怒的抗议者开始在市区打劫商店、砸毁汽车， 点燃轮胎， 还封锁了高速公路。

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这次的抗议活动起因主要是两个方面，市场上物价飞涨和官员的贪污腐败。示威民众要求现任总统辞职。暴力抗议活动自7日爆发以来， 已有多人死亡。

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加拿大是海地最大的援助国之一，也有大批海地移民。因此，多年来一直有很多加拿大的慈善组织和志愿者到海地参与人道救援工作。

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在暴力抗议活动升级后，加拿大上个星期二发出旅行警告，然后又决定临时关闭在海地的大使馆。被困在海地的加拿大人包括传教士、医务人员、游客和志愿者。由于通往机场的公路被封锁，很危险。他们只能等待借助直升机，才能前往国际机场。100多名游客在被困一周后， 终于能够离开。星期天，又有一批加拿大魁北克的学生志愿者与使馆工作人员同乘一架飞机回国。

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来自魁北克的一个教会慈善组织“圣经发声”（ La Bible Parle）的发言人米歇尔·布吉（Michel Bougie）说， 他们寻求美国佛罗里达州的直升飞机帮助，才将26名成员撤出海地，没有得到加拿大政府的及时帮助。

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周日晚，加拿大外交部发言人发表声明说，外交部正在与旅行社和航空公司保持密切联系和合作，向他们提供领事建议，以确保他们准备好，随时为有需要的加拿大人提供帮助。

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蒙特利尔一个名为“希望在增加”（Hope Grows）的医疗慈善组织， 专门招募医生和护士志愿者到海地为民众提供医疗服务。目前也在撤离。一位已经回来的护士说， 他们是通过网上募捐支付直升飞机费用的。 她说：“我们感觉可以放松一下了， 这些天来家人和朋友们一直在为我们担心”。

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蒙特利尔 一对夫妇虽然也不得不离开海地，在表示高兴回家的同时，也说心里仍惦记着海地的民众。韦德·菲茨帕特里克（Wade Fitzpatrick）和太太玛丽莲（Marilyn）参加的是阿尔伯塔省一个致力于海地人道危机的教会组织“海地起来”（Haiti Arise）， 他们和另外22位神职人员被困在首都太子港以西约65公里处的小镇。

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由于主要高速公路被暴力抗议人群封锁，路上不仅用石头树木设了路障， 还有燃烧的轮胎。 因此 他们不得不寻找私人直升机把他们送到首都太子港的国际机场。他们说非常担心海地人缺少食物和饮水， 而由于道路被封锁， 影响运输， 时间长了会造成有人死亡。

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几年来，菲茨帕特里克 夫妇已多次到海地。 他说这个国家近年来已多次遭到严重破坏。其中有自然灾害， 如2010年的地震和2016年的飓风马修。

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韦德·菲茨帕特里克说， “在自然灾害中，国家和人民可能走到了一起，齐心协力救灾， 而且得到很多国际援助。但现在遇到的问题不同，因为它是人祸”。

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他说，近几年来已见过多次抗议活动，每次他们都试图保持距离，以免惹上麻烦。

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在卡尔加里组织发起这个慈善组织的是霍诺莱特夫妇，这次霍诺莱特太太和女儿回到了加拿大，但霍诺莱特先生并没有回来。因为他不想让人们以为，“一出事你们就都走了“。

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实际上， 在海地的动荡局势中， 也有加拿大其它志愿者没有离开。例如在海地的一家孤儿院做志愿者的两名来自爱德华王子岛的女青年。 她们一个叫佩奇·比格莱（Paige Biggley）， 另一个名叫莉莉·吉勒斯匹（Lilly Gillespie）， 都是18岁。她们说， 在预定的工作期限之前，不想离开这个陷入困境的加勒比海国家。

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两位姑娘是在一个孤儿院教授英语的志愿团体工作。 那个孤儿院距离首都太子港约两小时车程。在接受加拿大广播公司记者的采访时，佩奇说，她和莉莉在那个孤儿院觉得很安全， 现在正关注局势的发展。佩奇说：“我特别喜欢在这工作， 如果不得不离开会觉得很失望。我们和外界的暴力抗议没有任何接触”。佩奇的父亲也认为， 与其离开孤儿院， 冒着危险去机场， 还不如暂时先呆在孤儿院。

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这两位女孩去年6月从爱德华王子岛的一所高中毕业， 今年1月参加一个国际语言教学项目， 被派到海地。 佩奇的父亲说， 他知道女儿去那样一个国家会遇到很多困难， 不仅是贫穷， 而且不稳定。 所以我告诉她必须随时保持警惕， 不行就立刻回来”。收听 CH_Report_2-20190218-WRC20

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