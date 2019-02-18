海洋动物专家拍到逆戟鲸不吃海豚，并友好相处的画面，试图找到答案

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加拿大不列颠·哥伦比亚省与南面的美国华盛顿州都濒临太平洋。那里的海上有很多海洋哺乳动物。按照一般常识，虎鲸的食物中，也包括太平洋白海豚。可最近，无人机镜头拍下的视频却显示，这些海豚在虎鲸的近亲逆戟鲸前后左右玩耍嬉戏，好像一点也不害怕。这令研究人员感到惊讶。

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海洋研究所哺乳动物专家巴瑞特·伦纳德（Lance Barrett-Lennard）说：“从拍到的画面看，海豚就在逆戟鲸身边晃来晃去，有时甚至就在逆戟鲸的嘴边游过。而逆戟鲸是虎鲸的南方兄弟，虎鲸是吃海豚的。因此，我们看到一种动物能与其天敌之间友好相处，感到很不寻常”。

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巴雷特 – 伦纳德和他的团队从2014年开始一项由温哥华水族馆资助和美国国家海洋大气管理局参加的合作研究：了解逆戟鲸在鲑鱼食物短缺季节如何觅食，个头会瘦多少。结果拍摄到了海豚和虎鲸一起巡游的景象。

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他介绍说，逆戟鲸几乎与北部吃海豚的较大的虎鲸同属一个物种，遗传上非常相似。他们也吃鱼，但会尽量避免吃红肉。但令我们不解的是：海豚是怎样分辨出这两种鲸鱼的。“这些海豚似乎对逆戟鲸有绝对的信任。而平时如果他们靠近虎鲸，会被立即吃掉”。

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研究人员认为海豚可能是基于鲸鱼发出的声音，来分辨他们。南部的逆戟鲸通常来说更喜欢交谈，他们之间互相交流更多，尤其是在捕食时互相交流定位。

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但对为什么海豚会如此热衷于与逆戟鲸一起巡游，仍然难以解释。研究人员们怀疑海豚可能实际上是以这种方式保护自己，避免受到虎鲸的伤害。因为虎鲸和逆戟鲸之间会努力避免彼此相遇，发生冲突。但海豚是否真能意识到这一点，专家们也不确定。

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华盛顿州港湾鲸鱼研究中心主任肯·巴尔科姆（Ken Balcomb）说，那里的研究人员也曾偶尔看到太平洋白海豚与逆戟鲸一起巡游。他说：“总的来说，它们看起来很友好，但如果海豚贴到鲸鱼的脸上太近，噪音太大时，鲸鱼似乎就会生气，试图摆脱他们”。

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