美参议员在国际安全会议上批评中国扣押加拿大人质，美国的表态不够强硬

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慕尼黑国际安全会议是世界最大型的独立论坛，在刚刚过去的周末举行了 第55届会议。出席会议的350多名代表有来自70个国家的安全问题专家，政府和军队首脑，以及国际组织代表和媒体记者。

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美国政府代表之一，参议院司法委员会主席林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）参议员，在发言中提到中国拘留两名加拿大人的问题。他说，显而易见中国是针对加拿大逮捕华为公司高管孟晚舟进行报复。而美国和国际社会在此之后的反应不够强烈，不足以提醒中国：国际社会不能容忍人质外交。

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格雷厄姆说： “美国现任总统对中国持强硬态度，但在这个问题上需要做出更明确的表态，因为在中国被捕的两个加拿大人与犯法无关，就是因为他们是加拿大人而被逮捕”。

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同样也在参加慕尼黑国家安全会议的外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland）对格雷厄姆的发言表示了感谢。

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实际上，美国政府中一直有人在关注此事。上周六美国驻加拿大大使凯莉·克拉夫特（Kelly Craft）就再次表示，美国对中国这种不按法律程序关押外国公民的做法深感关切。

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但一些分析人士认为，美国对中国逮捕两个加拿大人的反应显得很平静。特朗普总统本人并没有对此事发表看法。只是美国国务卿迈克·蓬皮奥（Mike Pompeo）说过，中国应该释放这两名加拿大人。此外就是白宫发言人和美国国务院发布过间短声明。

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加拿大在此事上正在寻求更多国家的支持。外长弗里兰德女士感谢更多国家为此发声。她说：“如果我们能互相支持，我们这些中等国家就会变得更强大，更安全”。

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两名加拿大人目前仍被中国关押着，没有进入任何司法程序。而被加拿大逮捕的华为财务总监孟晚舟已获保释， 在家中等待引渡聆讯。

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