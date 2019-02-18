法国记得他们：一战中的加拿大黑人伐木兵

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法国东部的叙普（Supt）是一个只有一百多人口的小村子。1917年到1919年，近三千名加拿大工兵曾在这里扎营。其中第二工兵营是加拿大军队史上第一个、也是唯一一个由黑人组成的营。在叙普和邻村的墓地里埋葬着29名加拿大军人，其中10人是黑人。去年纪念第一次世界大战停战百年时，由叙普村发起，当地人在村外的树林里为他们建了一座纪念碑。

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这三千名加拿大工兵实际上是伐木兵。如此规模的战争，修工事，修坑道，修铁路，无一不需要海量木材。而叙普正坐落在法国汝拉省的大森林中。加拿大军人在叙普村外建起了营地，架起了电锯，后来还建了一家卫生所。有些老年村民还记得从祖父母那里听来的关于这些军人的零星回忆。给村民们留下印象最深的，除了他们的能干利索和那些效率超高的电锯外，就是营地里那些黑人士兵了。在此之前村里人从来没见过黑人。

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黑人被歧视

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加拿大黑人参战和华人一样，一开始受到许多阻挠。新斯科舍省律师道格拉斯.拉克（Douglas Ruck）说，他们被告知，他们不算加拿大人，这是白人的战争。在经过抗争终于参军后，他们仍然受到歧视。脏活累活永远最先派他们去，领给养却总是在最后，生病受伤的人经常不能及时得到治疗。叙普的纪念碑把他们的名字和白人官兵的名字并列，这是他们在生前很难得到的待遇。

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新斯科舍省退役军人乔治.博登（George Borden）多年来一直在收集关于第二工兵营的史料。当年他的祖父和几个叔祖父，还有家乡达特茅斯的十几个年轻人，都曾是这个营的成员。他说，他们第一次应征被拒之门外，但是没有放弃。他们在开往法国前曾在新斯科舍小城迪伯特露宿集结。博登希望在这里也能为他们建一座纪念碑。

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死于伤病和凶杀

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第二工兵营虽然没有上前线，但是生活仍然十分艰苦。被葬在叙普的士兵多半死于没有得到及时治疗的伤病。但是有一个名叫查理.萨姆（Charlie Some）的黑人士兵是死于凶杀。他被人用刀刺死，尸体在一条林中山路上被发现。一个法国士兵被定罪并被判处5年劳役。

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关于这起案件的资料留下来的极少。哈利法克斯市圣玛丽大学的历史学者弗里曼（Kirrily Freeman）说，所有法庭记录都已被毁。她只查到萨姆在南非出生，1912年到1913年搬到新斯科舍省哈利法克斯市，第二工兵营成立后不久他就加入了。

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她说，当时的法国对黑人很敌视，来自西非和北非法国殖民地的黑人士兵也数次受到攻击。尽管不知道萨姆被杀害的具体原因，但是这个大环境多少提供了一些线索。

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如今在叙普村和周边地区，知道加拿大伐木兵的人已经不多了。昔日的营地里还能找到的痕迹包括一个士兵们当年建的面包烤炉和几个电锯的底座，还有他们种下的几棵树。叙普村长孔特（Évelyne Compte）说，他们不应该被忘记。“这是我们村子的历史，我们的森林的历史，也是法国的历史。”

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有几个当地姑娘和加拿大军人相爱，战后作为“战争新娘”跟着丈夫来到加拿大。三千名伐木兵中，除了长眠在当地森林里的29人外，其余的都回了加拿大。

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（RCI with CBC News, Shaina Luck, Radio-Canada, L’Heure du Monde）

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