加拿大总理高级顾问辞职：特鲁多失去得力助手

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加拿大总理特鲁多的高级政治顾问杰拉德.巴茨（Gerald Butts）星期一（2月18日）宣布辞职。巴茨是特鲁多大学时代的好友，也是他自竞选总理以来最得力的左膀右臂。他的辞职如同总理办公室大地震，惊动了整个议会山。

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他在辞职声明中断然否认自己或总理办公室的任何人曾就SNC-兰万灵公司行贿案向前司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）施压。声明说，对他的指控不应该影响总理和他的办公室的工作。“我的声誉是我的责任，应由我来维护。我离开对总理办公室和它的重要工作是最有利的。”

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《环球邮报》2月7日报道说，特鲁多的总理办公室曾向威尔森-雷布尔德施压，希望她推翻联邦检察官的决定，让被指控在利比亚行贿的SNC-兰万灵公司获得庭外和解的机会。她拒绝了，并因此在今年1月内阁改组时被调任退伍军人事务部长。

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特鲁多承认去年秋天曾和威尔森-雷布尔德讨论过此案，但否认向她施压。上星期，威尔森-雷布尔德突然辞去了退伍军人事务部长的职务。

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按照加拿大法律，SNC-兰万灵可以用达成庭外和解、交纳巨额罚款的方式避免刑事指控，但需联邦检察官同意。在合乎法律的前提下，司法部长有权力推翻联邦检察官的决定。另外，总理和他的办公室有权力和司法部长讨论案子及其影响，但没有权力干预其工作。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker, Radio-Canada）

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