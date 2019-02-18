温哥华市麻疹病例增加到8个，源头是未接种疫苗的三兄弟

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上星期出现在三所温哥华法语学校的麻疹病例已经增加到8个。而这次麻疹突发的源头是没有接种过麻疹疫苗的一家三兄弟。他们年初去越南旅游，可能在那里感染了麻疹病毒。三兄弟之一在回程飞机上就开始出现症状。而医院又没能马上确诊，导致病毒扩散。现在三人均有症状，但只有小儿子确诊，两个哥哥还在等化验结果。

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三兄弟的父亲比罗多（Emmanuel Bilodeau）说，他和孩子们的母亲由于听信了麻疹疫苗会引起自闭症的说法，因此在孩子们小时候没有带他们去接种麻疹疫苗。他们在动身前曾去诊所接种当地流行病的疫苗，但还是没有接种麻疹疫苗。

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目前加拿大使用的麻疹疫苗是麻疹、腮腺炎和风疹三合一疫苗（MMR），在孩子1岁和5-6岁各打一次。BC省疾病防控中心说，没有科学证据证明在MMR和自闭症之间存在联系。安大略省、曼尼托巴省和新不伦瑞克省规定进公立学校必须接种MMR。

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出现麻疹病例的三所法语学校是 École Jules-Verne, École Anne-Hébert 和 École Rose-des-vents。

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（RCI with CBC News, Ryan Patrick Jones, Michelle Ghoussoub , Radio-Canada）

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