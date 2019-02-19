Nicole Gladu女士 (Ainslie MacLellan/CBC)

蒙特利尔市民提告安乐死法规，要求更多自主选择权利

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 19 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大的安乐死合法化一年多以来， 全国已有几百名患有绝症的病人， 不堪忍受病痛的折磨而在医生的协助下解脱。但也有病人想得到协助却不符合条件。这个星期，魁北克的法庭开庭审理涉及安乐死法规的诉状。

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此次提出诉讼的是两个蒙特利尔人，一位是73岁女士，叫妮可•格拉迪（Nicole Gladu）；另一位是51岁的男性，名叫让·特吕雄（Jean Truchon）。他们状告加拿大联邦和魁北克省的安乐死法规有不合理之处， 规定的限制条件太严，只允许那些“接近生命终结”的人才能申请安乐死。 这等于剥夺了他们这种慢性病患者希望得到医生协助死亡的权利。

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位于蒙特利尔的省高等法院从星期一开始开庭，听取代表这两个人的律师的陈述。特吕雄因患有脑瘫且在2012年失去了唯一运作的肢体行动很不便，因而没有出庭。负责此案审理的法官是克莉丝汀·博杜安（Christine Baudouin）。

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Nicole Gladu来到魁北克高等法院（THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson）

格拉迪女士在出庭的休息时间，接受了加拿大广播公司记者的采访。 她患有肌肉萎缩症，上个月开始不得不使用电动轮椅。她对记者说，她明白这意味着自身肌肉退化的速度正在加快她说：“我觉得自己就像一座老房子，砖和砂浆都在脱落”。

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格拉迪女士小时候曾患脊髓灰质炎，后来又转变成脊髓灰质炎后综合症。她说她的痛苦已经加剧，特别是在过去的两年里，她的身体再也撑不下去了。

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格拉迪告诉记者：“我不是想死， 而是想不再痛苦。死亡不是目的，而是手段。对我来说，生活像现在这样，真的不如早点解脱，这种存在已不再是生活。”

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但加拿大联邦的安乐死法规明确规定，寻求医生协助死亡的人只适用于那些“可预见生命即将结束”的人。而魁北克省的法律限制更严，要求医疗辅助死亡权利的人必须是已到了“生命正在终结”的阶段。

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格拉迪以前也曾当过记者。她认为“可预见生命即将结束”的提法留出的理解空间太宽泛了。

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她说：“我理解的人生，应该是自然的，自己能够掌制的生活。我也想和别人一样的方式慢慢老去”。

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保护“最易受伤害的人”

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联邦政府的律师解释说，安乐死的法规中列出“可预见的死亡”标准，是为了保护那些患有严重疾病但并没有致命危险的人。他们通常需要依赖药物， 依靠别人的照顾，因此是“最易受伤害的人”。制定这条标准意味着不会让安乐死变成另一种有自杀意味的死亡。

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但代表格拉迪和博杜安的律师让 – 皮埃尔·梅纳德（Jean-Pierre Ménard）在周一法庭辩论即将结束时说，法律并没有界定谁是弱势群体，而且自杀与医疗协助死亡之间存在明显的差异。

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他说：对于那些要求医生协助死亡的人来说，“他们想采取的行动与自杀无关，也根本不是一时的冲动”。

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提出诉讼的两名当事人Nicole Gladu女士和Jean Truchon先生 (Charles Contant/CBC)

梅纳德以他的两位当事人为例说，他们都经过专业的心理评估程序，证明有理智作出决定的能力。 他们没有患抑郁症或任何其他可能损害他们判断力的心理疾病。

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他还辩护说，法律中的其他条款已经保护了易受伤害的人，而且医生也肯定要评估申请安乐死患者的精神状态，以确保在批准之前患者做出明智的选择。这在安乐死法规中也有规定，就是要求医疗协助死亡的人必须有清醒的意识， 有自主同意的能力，直到最后一刻。

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梅纳德律师说，格拉迪和特吕雄都有严重的健康问题，导致持续和无法忍受的痛苦，而且他们的病情仍在恶化。

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梅纳德还认为，现在实施的安乐死法规实际上也没有准确地反映最高法院2015年的一致裁决，正是那个裁决要求联邦政府在一年内出台安乐死法规。 裁决中并没有规定申请安乐死的人必须接近自然死亡才能获得批准。最高法院的裁决是说，那些患有“严重且从医学上讲无法治愈的疾病”的人应该有选择安乐死的权利。

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预计这一案件的审理将持续到月底，魁北克省和联邦政府的律师会作出支持现行法律的阐述。

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