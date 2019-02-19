机票系统要不要增加男女之外的性别选项，加航仍在观望

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加拿大最大的航空公司正在考虑是否要像美国同行一样，允许乘客在购买机票、办理登机手续等程序中， 允许使用传统的“男性”和“女性”选项， 而选择其它性别上的称呼。但仍需等待联邦政府的具体意见。

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美国几家主要航空公司上周已经宣布，他们将改变其票务流程，以便乘客可以不按传统的二元制登记性别。

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这是因为国际航空业组织- “ 国际航空运输协会”和美国航空管理机构已经批准了更新性别登记的标准，允许航空公司成员提供两种新的性别选择：“未指明”或“未识别”。

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2017年，加拿大政府曾宣布，旅行者在护照上性别一栏可以不按传统的非男即女填写“M”或”F”，而可以标注为“X”。加拿大移民和难民部网站上也说，将很快会跟着作出政策改进。

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加拿大全国航空公司理事会也告诉加拿大新闻界，加拿大的几个航空公司还没有改变购票和登机系统的性别登记系统，正在“等待具体的发展计划和细节”。

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美国多加航空公司， 包括美国航空、联合航空等周五证实，他们已开始更新预订系统，增加二元性别之外的选项。虽然美国国务院对护照上增加二元性别之外的选项有所抵触，但航空公司仍会在未来几周内实施。

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