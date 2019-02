郑胜天教授谈陈氏家族捐赠四千万打造温哥华新美术馆：需要重新理解公益捐赠

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

陈氏家族代表Christian Chan在发布会上强调,在日渐分裂的世界上,我们无法否认艺术的重要性。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年一月底,加拿大温哥华华裔富豪、慈善家陈氏家族向温哥华美术馆捐赠四千万加币,打造新的美术馆 —— 这是加拿大历史上华裔最大的一笔艺术公益捐赠。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华美术馆决定将新的美术馆命名为“陈氏视觉艺术中心,Chen Centre for the Visual Art”。如果你了解温哥华,或许会知道,陈氏家族曾向不列颠哥伦比亚大学(UBC)捐赠一千万,建造了“陈氏音乐厅,Chen Centre for the Performance Art”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

陈氏家族是香港著名品牌“鳄鱼恤”的创办者,八零年代末移居温哥华。目前在温哥华,陈氏家族拥有地产公司伯拉德集团(Burrard Group),曾入选加拿大“百大富豪”排行榜。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

陈氏家族这一次的慷慨巨额捐赠,令温哥华新美术馆建设筹得的私人捐款达到了8500万加币。不列颠哥伦比亚省政府也宣布投入5000万,这令筹款总额达到了一亿三千五百万。而温哥华市政府已经捐出了在市中心Larwill Park的建筑用地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Today, we’re celebrating a major milestone toward the realization of a transformational new building with the announcement of a $40 million lead gift from the Chan Family! #ArtMakesUs https://t.co/k2wOtpDPJm pic.twitter.com/Cc2Eb0zgIC 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Vancouver ArtGallery (@VanArtGallery) January 23, 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(今年1月23号,温哥华美术馆官方推特公布了陈氏家族捐赠4000万加币的消息。)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

几年前,温哥华美术馆向社会各界公布了来自瑞士著名建筑设计公司赫尔佐格与德梅隆(Herzog & de Meuron)的新馆建筑方案,总面积达到近2.8万平方米,预计的造价是3.5亿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个设计以木头与玻璃为主,设计考虑到了观众户外活动的空间,即便在下雨天也不会受到影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对这一引发艺术圈轰动的事件,我采访了著名艺术家、策展人、温哥华美术馆亚洲馆总监郑胜天教授。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“华裔应该为如此慷慨的捐助感到骄傲”

郑胜天教授表示,陈氏家族这次四千万的捐款,在BC省,这个数目不仅仅是来自华裔的最大一笔艺术捐赠,也是最大的一笔公益捐赠,是创了记录的。华裔的一个移民家庭,能够为一个公共艺术馆捐出四千万,我觉得是个了不起的贡献。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“我们需要重新理解公益捐赠”

在人们的观念里,华裔慈善家很多捐款项目会给医疗或是科研等,但艺术捐赠似乎比较罕见。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

郑胜天教授表示,首先,陈氏家族里的成员一贯以来对于文化艺术比较有兴趣。20年前,他们就给UBC大学捐赠了一千万加币,建立了陈氏音乐厅 — 这在当时也是创了记录的,说明他们对文化艺术,戏剧音乐等非常有兴趣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

陈氏家族年轻一辈Christian Chan,他本人非常喜欢视觉艺术,并且用公司的名字成立了伯拉德艺术基金会,也有自己的展览空间。他现在还是温哥华美术馆的董事会成员之一。所以,他对于温哥华筹建新的美术馆事宜是非常熟悉的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这次的发布会上,也是Christian代表家族发言。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Benefactor Christian Chan on behalf of Chan family poignantly says there has never been a greater need for investment in the arts during a time of such social divide. #artmakesus @VanArtGallery pic.twitter.com/gGHPVNhfYA 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Sarah Kirby-Yung 楊瑞蘭 (@sarahkirby_yung) January 23, 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

(Sarah Kirby-Yung 杨瑞兰推特图片,Christian Chan代表家族发言。)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

其次是,陈氏家族是来自香港的移民,可能受到英国殖民统治时期到转变为一个比较西方化社会的影响,对于公益捐赠概念更为了解。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

郑胜天教授解释说,华人世界中很多人认为,公益捐赠就是捐助慈善事业。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

郑胜天先生以前曾经专门撰文,认为“慈善”这两个字的翻译是错误的。它把公益事业的范围缩小到只是心地善良,想照顾穷人或是病人 —— 无可置疑, 这确实也是公益事业很重要的一部分。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

但是,从过去一百多年公益事业的发展来看,尤其是美国,公益事业已经是经济体的三大部分之一,一部分是公有的,一部分是私有的,还有一部分就是公益事业。当今社会,上到宇宙探索科研科技,下到城市卫生等,很多项目都是公益捐赠来支持的。而艺术方面的公益捐赠也是其中非常重要的一个部分。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

从这个方面看,陈氏家族对公益事业有更全面的理解。而华裔社区作为一个整体,也为他们这样慷慨的大笔艺术捐赠感到骄傲。

香港巴塞尔博览会上继续宣传

作为温哥华美术馆亚洲官兼任总监,郑胜天教授以及温哥华美术馆的其他负责人会在三月底前往香港,借着巴塞尔艺术展香港会展(Art Basel)的机会,向世界艺术圈介绍温哥华美术馆新馆。

巴塞尔艺术展香港会展是全世界最为重要的介绍亚洲艺术的展览之一,届时,各类的画廊、展览馆、艺术家、批评家都会集聚一堂,也是个很好的宣传推广温哥华美术馆新馆的机会。

另外,负责温哥华新美术馆设计的瑞士建筑公司赫尔佐格与德梅隆也会受邀出席。这家著名的建筑公司曾设计过伦敦泰特现代美术馆(Tate),北京奥运会的国家体育馆(鸟巢)等。而在加拿大,温哥华美术馆新馆是他们的第一项地标性建筑设计。

郑胜天教授表示,希望借助这些宣传推广,令政府更加支持这个项目,在两三年内,完成温哥华新美术馆的建设。

温哥华:目标应该是成为世界艺术胜地

多年之前,郑胜天教授就曾经告诉我,世界上不乏以艺术带动城市发展的例子,而温哥华拥有独特的地理位置,靠海背山,风景气候宜人,加之它独特的人文历史,有非常好的成为北美艺术中心的基础。

温哥华美术馆是加拿大第四大的美术馆,而且,展览的质量一直非常高。只可惜,目前的硬件设施—— 就是现在使用的美术馆本身是个十九世纪的法院改建的。所以,还不够大,不够现代 。

现在,建造一个新的、设计精美的美术馆可以说是如虎添翼。而对于温哥华美术馆成为加拿大最好的美术馆之一、以至成为全世界艺术爱好者的目的地,他非常有信心。

温哥华艺术家Hank Bull曾经在说服陈氏捐赠的过程中表示,艺术是心灵的良药 —— 据说,他的这个说法打动了陈氏家族的管理层。在温哥华美术馆的捐赠仪式上,陈氏家族代表Christian Chan特别强调,在日渐分裂的世界上,我们无法否认艺术的重要性。并表示,为能够参与这样一个符合家族公益捐助原则的项目而感到荣幸。

延伸阅读:

(如果希望了解更多温哥华美术馆新馆设计,可以查他们的网站。)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada