加拿大2019冬运会开幕， 阿尔伯塔运动员手套引关注

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2019年加拿大冬季奥运会已于周末在阿尔伯塔省的红鹿城开幕。冬运会将历时18天，有3600名运动员参加19个项目的比赛。 这是阿尔伯塔省在1988年主办冬奥会以来，最大的一次体育赛事。

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冬运会开幕以来，有两件新闻引起媒体和人们关注。首先是此次运动会在加拿大首次采取性别包容政策。加拿大体育局在经过一年的研究讨论之后在12月公布，将允许双性人和变性人参加体育比赛。冬运会成为第一个接受非常规性别运动员参加的赛事。而加拿大大学体育协会则在去年9月就宣布将允许运动员按他们自己选择的性别参加比赛。

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第二条新闻是阿尔伯塔省代表队印在棉手套上的图案和文字引人注目。白色手套上印着一个石油钻机，写着“石油，石油”的字样； 而蓝色手套上印的是一个牛头的图案， 并写着“牛肉，牛肉”。石油和养牛是阿尔伯塔省的支柱产业。但由于输油管项目多年来一直受阻，迟迟不能动工，该省的石油工业不断萎缩，一片萧条。

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对于阿尔伯塔省运动员所戴的这种手套，人们看法各有不同。阿尔伯塔省总理雷切尔·诺特表示支持， 并发推特说，她喜爱这些手套。运动员们大多觉得好玩。但有运动员的母亲说，这是针对运动员进行的宣传。

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阿尔伯塔省的领队派特·莱彻尔特（Pat Lechelt）表示，手套上印图案的创意来自2017年加拿大夏季运动会。

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