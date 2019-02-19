叙利亚难民家庭7个孩子死于哈利法克斯今晨大火

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今天（星期二）凌晨当地时间1点，哈利法克斯Spryfield社区的一幢房子房子着火。消防队接到报警立即赶赴现场救火，但发现有7个孩子死于大火，消防队救出了受重伤的一名男子，与一名负轻伤女子。

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加拿大广播公司确认，来自叙利亚的一个难民家庭居住在这幢房子里。

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警方目前尚未公布死亡孩子的年龄，称目前救护人员依然在现场处理，对大火中死亡的人致以深深的哀悼。

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从现场图片可见，着火的房子屋顶已经倒塌，窗户与墙壁被烧穿，几乎是一堆废墟。

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CBC记者采访了住在隔壁的Danielle Burt女士。Burt表示，她认识这一家人。今天凌晨，她已经躺在床上了，忽然听到一声巨响，接着有女性的尖叫声。她连忙起来，从窗户看出去发现，那户难民居住的房子有火苗从门里窜出来，一直烧到了阳台。

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Burt立即叫醒了四个孩子，跑到室外，并拨打了911。但火势发展异常迅速。

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她说，这家的孩子年纪从3个月到17岁，与她的孩子们是好伙伴。昨天晚上还来她家玩耍。

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她形容，这就像是恐怖电影里的画面来到了现实，难以置信。

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RCI with CBC Cassie Williams

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