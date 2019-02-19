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第二代有色少数族裔移民就业仍然会受歧视: 加拿大统计局报告

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 19 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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许多移民之所以放弃在原籍国的工作和生活来到加拿大，是为了让自己的孩子有一个更好的未来。但是根据加拿大统计局星期一（2月18日）公布的一份报告，他们的未来是否真的更好，其中一个重要变数是他们所属的族裔。

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加拿大统计局的这份报告着重研究第二代移民的学历和就业。所谓“第二代移民”，指的是出生在加拿大、但父母至少有一方出生在国外的人。第二代移民在加拿大25岁至44岁人口中占16%。

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这个年龄段的第二代移民中有42%属于有色少数族裔。虽然出生在加拿大，但他们的姓氏和肤色使他们的移民背景一望便知。统计数据显示，他们当中的许多人因此在就业时会受到更大的阻碍。有专家称之为“水泥天花板”。

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（Allison Devereaux/CBC)

报告沿用加拿大“就业平等法”的分法，把第二代移民分为十个大类：白人，南亚人，华人，黑人，菲律宾人，西亚人（即阿拉伯人），拉美人，东南亚人，韩国人和日本人。

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第二代有色少数族裔移民的教育程度比第一代显著提高，也超过白人移民

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除菲律宾人以外，所有族裔的第二代里，受过高等教育的比例都超过了第一代。例如，第二代华人女性和东南亚女性分别有71%和64%大学毕业，而她们的母亲一辈分别只有20%和22%。

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另外，第二代有色少数族裔移民的大学生和研究生比例也超过了第三代及以后的白人移民。例如，在25-44岁年龄段的华人移民中，受过高等教育的比例男性为54.5%，女性为63.2%。同一年龄段的白人移民受过高等教育的比例男性为23.1%，女性为35.2%。

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25-44岁年龄段第二代有色少数族裔移民的就业率

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在25-44岁年龄段，就业率最高的是菲律宾裔移民，男性为86.9%，女性为87.7%。这也是唯一一个女性就业率超过男性的族裔。排在第二的是白人移民，男性为85.7%，女性为79.7%。其他有色少数族裔的就业率均不同程度地低于白人，尤其是女性。其中日裔、韩裔和阿拉伯裔的女性就业率不到70%。

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(CP/ Darren Calabrese)

同一年龄段从事高薪专业工作的第二代华人移民比例和白人移民相当，韩裔和阿拉伯裔移民较低，工资也低于平均水平。从事专业工作的比例最少、平均工资最低的第二代有色少数族裔是黑人，菲律宾裔和拉美裔。

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就业市场对有色少数族裔的歧视仍然存在

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如果考虑到有色少数族裔群体和白人移民群体的学历差异及相反的工资差异，就会发现第二代有色少数族裔在就业市场上仍然没有受到平等对待。例如，25-44岁年龄段的第二代菲律宾裔女性移民受过高等教育的比例是41.2%，比同一年龄段的白人女性移民高6个百分点，但是她们的收入却比白人女性低29%。

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第二代移民在加拿大25岁至44岁人口中占16%，但是在25岁以下人口中占将近四分之一（24%）。

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（RCI avec La Presse, Pierre-André Normandin）

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