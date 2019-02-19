一移民申请人绝食抗议魁北克省取消1.8万份移民申请

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魁北克省政府决定取消2018年8月2日以前收到的18000份技术移民申请，此举激怒了一个来自法国的申请人。31岁的盖-佩雷（Gary Gay-Perret）在魁省政府提交改革移民法的9号法案后，自上周二（2月12日）起开始进行绝食抗议。

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盖-佩雷是个厨师和面包师。他在2016年和一个魁北克女子结婚，决定随妻子在该省定居。当时他觉得申请家庭团聚移民更慢，因此选择了通过省级提名计划申请技术移民。在等待审批的同时，他获得了在魁省工作两年的许可。

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两年时间很快过去，他的移民申请没有消息，工作签证却在去年10月18日到期了。他可以继续住在魁北克省等待移民部的审批，但是不能继续工作了。同一天，魁北克未来联盟党领袖勒格(François Legault )宣誓就职，成为魁北克第32任省长。

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魁省政府2月7日提交的9号法案对盖-佩雷夫妇来说如同当头一棒。他说，过去两年来，他们不敢要孩子，不敢买房子，至今住在岳父母家里。“我们现在不知道该怎么办。”

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为了绝食能持久进行，盖-佩雷每天吃一次流质食物。他表示，只要魁北克省移民部不改变决定，他就会把这场绝食抗议进行下去。

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（RCI avec Le Journal du Québec, Geneviève Lajoie, TVA Nouvelles）

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