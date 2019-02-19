BC省实现预算平衡，增加并延长未成年子女补贴，免除学生贷款利息

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BC省政府星期二（2月19日）提交预算报告，宣布将增加对有未成年子女家庭的补贴，增加原住民社会福利，免除学生贷款利息，并增加对预制房项目和清洁能源项目的投资。

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BC省财政部长詹姆斯（Carole James）宣布说，该省本财政年度将有3亿7400万加元的财政盈余，2019-2020财政年度将有2亿7400万加元的财政盈余。BC省是唯一一个获得最高信用评级的加拿大省份。“但是只有所有人都能分享财富，我们才是一个真正繁荣的省份。”

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自2020年10月起，BC省现行的育儿津贴（BCECTB）将被新的儿童福利项目B.C. Child Opportunity Benefit取代。新项目将惠及全省60%的有十八岁以下子女的家庭。现行育儿津贴止于六岁。预计新项目将使省政府一年增加2亿5千万加元的支出。

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福利金的数目仍将根据子女人数和家庭收入计算。年收入超过9万7487加元的独生子女家庭和年收入超过11万4487加元、有两个孩子的家庭无权领取。

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（RCI with CBC Justin McElroy, Radio-Canada）

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