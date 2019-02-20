（Submitted by Nature Conservancy of Canada)

曼尼托巴一个农场捐出私属领地作为生态保护区

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 20 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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罗布林（Roblin）是曼尼托巴省一个乡村地区， 在省会温尼伯西北400多公里处， 人口只有1600人。这里大多数是家庭农场， 包括畜牧农场。现在一个住在莱丁山国家公园（Riding Mountain National Park）附近 的农场主，把一片生态多样化的私属领地捐给了加拿大自然保护协会，为的是创立生态保护区， 使动植物都能得到更好的保护。

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加拿大莺 （加拿大自然保护协会/CBC）

这片地域占地169公顷（1.7平方公里），包括了草原、湿地、森林和湖泊，是多种植物和动物的家园。陆地上的森林中有驼鹿、麋鹿和许多鸟类，如加拿大莺，湿地则是两栖动物的栖息地，包括一些高危物种，如北方豹蛙。

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这片生态保护区按捐赠家庭的要求，以鲍勃·米克尔森（Bob Mickelson） 的名字命名。鲍勃一家是该地区的长期居民，鲍勃是哥哥，他的弟弟叫吉姆。

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鲍勃在罗布林的一个农场长大，对动物和大自然有着浓厚的兴趣。随着年龄的增长，他经常骑着马在河谷中一走就是几小时。80年代初，鲍勃拿出自己的积蓄，购买了山谷中一块土地，那里是他所钟爱的大自然的缩影，包括牧场、森林和美丽的小湖，且非常宁静。鲍勃后来在2016年一场车祸后去世。

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北方豹蛙（加拿大自然保护协会/CBC)

他的弟弟吉姆在星期一宣布捐赠出这块生态区的新闻发布会上说：“我们一家人在一起回忆鲍勃的一生以及他最看重的事情。大家都同意一点，就是他对户外的热爱和对自然的兴趣，那是他生命的一个重要部分。因此我们决定将这块生态区捐出来，使它得到更好的保护， 这是纪念他的最好方式”。

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加拿大自然保护协会周一宣布成立鲍勃·米克尔森保护区，并说其中一部分曾被用了超过30年的牛群放牧区，仍会继续保持下去。

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据了解，加拿大自然保护协会在莱丁山国家公园已经推行了很多保护自然生态的的项目，这已经是第83个。

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