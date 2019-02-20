安大略省大学生激动抗议省府削减大学经费，省长福特：该用肥皂洗洗他们的嘴

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星期二，几名大学生抗议者出现在安大略省政府议会会议上，他们呼喊口号，抗议保守党政府的大学学杂费改革政策。

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抗议者表示，福特政府削减大学经费政策，增加了学生债务负担，并限制了一些学生进入大学接受高等教育的机会。比如，前几个星期，福特政府宣布，砍掉低收入家庭大学生免学费的政策。

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保守党还宣布，要削减前自由党通过的安大略学生补助计划（OSAP），理由是，以此来填补上任政府留下的135亿财政赤字。

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大学生抗议过程中，有人对总理福特喊出侮辱性的口号。

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福特稍后指责，是反对党暗中操作。还说，他们就是如此教育我们的孩子们的，应该用肥皂洗洗他们的嘴巴。“

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此外，福特削减大学费用也涉及到对学生团体收费的限制。有批评称，保守党的这些措施，压制了言论自由。

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反对党新民主党领袖霍瓦斯（Andrea Horwath )嘲讽说，福特先生不喜欢负责。

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大学生组织表示，对OSAP项目的削减，令学生与家庭陷入绝境。

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