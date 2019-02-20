Valérie Plante （ Photo: Radio-Canada）

蒙特利尔市长反对在公共场所禁大麻

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星期三 20 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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蒙特利尔市长瓦莱莉·普朗特（Valérie Plante）明确表示，反对在蒙特利尔市的公共场所禁止大麻。

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本周二（2月19日），普朗特前往魁北克省议会，阐述对省政府拟议中的相关法案的反对。

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她说，如果省政府要在公共场所全面禁用大麻，对蒙特利尔不适用，魁省的每个城市都不一样，城市有自己的 “自主权”。

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CAQ 在大麻问题上立场强硬

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Photo : iStock

魁北克省 CAQ 党在上任后，于去年12月5日提出一个有关大麻的强硬法案。

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法案的两大要点，一个是把用大麻的法定年龄从目前的 18 岁提高到 21 岁，另一个就是禁止在所有的公共场所用大麻。

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CAQ 的法案强调，所有公共场所，包括公共街道、户外场地（公园、游乐场、运动场、夏令营等），都将禁止用大麻。

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但蒙特利尔市长说，后面的这个规定不适用于大都市蒙特利尔，她承认，对 CAQ 政府在大麻问题上的立场比前任自由党政府强硬得多感到 “非常失望”。

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蒙特利尔是否会对着干？

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Valérie Plante Photo : Radio-Canada

普朗特说，蒙特利尔的警察已经任务繁重，现在又要去监控人们在公园或街头上吃什么或者吸什么，这是非常困难的。

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普朗特还表示，蒙特利尔 60% 的人是租客，已经被所住的大楼或房东禁止吸大麻，如果实行这一法案，这就是说，大麻是合法的，但你不能在家里抽，也不能在公共场所抽。

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那么，如果魁北克省议会通过了上述法案，蒙特利尔是否真会对着干，拒绝实施？

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对此，市长普朗特的回答目前模糊不清，她说，事情要 “一步一步” 来。

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魁省卫生部长：大麻影响大脑发育

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2018 年 12 月初，魁北克省卫生部长莱昂内尔·卡尔曼 (Lionel Carmant) 在省议会上提交大麻问题法案时阐述了科学的依据。

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Lionel Carmant （ Photo: Radio-Canada）

莱昂内尔·卡尔曼本人是医生，在从政前是蒙特利尔儿童医院 l’Hôpital Sainte-Justine 的神经科主任，他说，法案的目的是向魁北克省成千上万的年轻人发出一个明确的信息，这就是：大麻不是一种普通的产品，而是一种能影响大脑发育的物质。

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他补充说，作为一名儿科神经科医生，我目睹了用大麻对青少年造成的危害。

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卡尔曼表示，谈到大麻，我关注的只有一件事：保护年轻人的健康，尽可能延迟年轻人第一次用大麻的年龄。

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魁省将成为加拿大用大麻法定年龄最高省

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包括加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）在内的一些人一直反对把法定年龄提升至 21岁，特鲁多曾表示，这样做有可能促使那些 18岁 – 20岁的人转向犯罪组织去购买大麻。

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但魁省卫生部长莱昂内尔·卡尔曼拒绝接受这种论点。

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他表示，提升法定年龄的法案获得了魁北克省医生协会（包括全科医生、精神科医生、急诊医生）以及魁北克省家长委员会联合会的支持。

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根据拟议中的法案，18 至 20 岁的人若被发现用大麻，将被罚款 100 加元，除非他们同意去参加相关教育班。

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魁省卫生部长卡尔曼说，魁北克省每年将投资 2500 万加元用于教育年轻人，让他们了解大麻的危害。

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这位卫生部长直言不讳地说，根据医学文献报告，25 岁以下的人用大麻都会受到危害，而不是21岁。

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他说，如果是我一个人可以说了算，那我会把用大麻的法定年龄提高到 25 岁。

目前加拿大其他省份用大麻的法定年龄为18 岁或 19 岁，魁北克省在通过上述法案后将成为加拿大用大麻法定年龄最高的省份。

（RCI with Romain Schué / Radio Canada）

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