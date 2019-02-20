不列颠哥伦比亚省财政厅长Carole James在省议会公布预算案（THE CANADIAN PRESS/Chad Hipolito）

不列颠·哥伦比亚省政府公布预算案，反贫穷组织不满意

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 20 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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不列颠·哥伦比亚（BC)省新民主党政府星期二公布了2019至2020年度预算案。这是新民主党执政18个月以来的第二份预算案，不仅实现了平衡预算，还有盈余。因此省财政厅长卡罗尔·詹姆斯（Carole James）说：“我们现在是加拿大唯一一个信用评级三A的省份。但真正的繁荣是要让全省民众都能分享到经济发展的成果”。

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有评论说，这确实是一个分享经济成果的预算案，没有大的政策变动，既不会招来多少反对，也不会受到多大喜爱。

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BC省2019预算案(Liam Britten/CBC)

例如，有一个孩子的家庭，如果年收入低于2.5万元，省财政会在联邦政府发的6000多加元儿童补贴的基础上，再追加1600元。但家庭收入低于这个标准的家庭已经减少了40%。

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再比如，省政府此次宣布取消学生贷款中省级那部分的利息。但学生贷款中有60%是来自联邦政府。

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还有，从今年开始，政府将每年从博彩业收入中拿出一亿加元， 拨给原住民社区。但这并不是说增加了一亿加元，而是把原来一些临时性的给原住民社区的拨款固定了下来。

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BC省反贫困组织表示，省政府应该把财政盈余更多的用于减少贫困的措施。

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省扶贫联盟发言人特丽什·加纳（Trish Garner）说，该联盟对新预算案感到沮丧，觉得仍在期待中徘徊。例如新民主党竞选时曾承诺为了减轻租房贵的压力，给每个租户每年400元的租金返还，但到现在也未实现。

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财政厅长詹姆斯说，她的预算中已经包括了不少扶贫举措。例如将福利金和残疾人补助金每月增加50元；增建200套新的模块化住宅， 等等。詹姆斯还说，在完成这些小的扶贫步骤之后，她会稍后公布更全面的反贫困战略。

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