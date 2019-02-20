加西抗议车队连续第二天到渥太华国会山前示威

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星期三， 来自加拿大西部省份的的抗议车队再次出现在渥太华议会大厦前。上百辆卡车、工具车等上周四从阿尔伯塔省的红鹿城出发，用四天多的时间开了3400公里，途中还举行了一些集会，于周一抵达首都渥太华。

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此次车队远征抗议取名“团结起来一起上路”。星期二早上，在上班高峰时间过去后，车队在警察的护送下，驶过议会大厦前的街道。挂着标语的大卡车、小卡车、工具车和私家车浩浩荡荡，与在议会大厦前广场上的抗议者遥相呼应。

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一位司机用手提扬声器对着车窗外喊：“我想告诉世界我们石油的价格有多遭，我们需要输油管，需要工作机会”。

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他说的正是这次抗议活动的主要内容，呼吁联邦政府重视阿尔伯塔省的石油工业，推进已经拖延多年的输油管建设，关心那些因石油行业不景气而失业的人们。此外也有人在抗议活动中提出，废除联邦政府的碳排放税；加强边境安全，阻止成千上万的非法越境者进入加拿大申请难民。

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星期二，活动的组织者们还在议会山前发表演讲。第一位发言者是来自萨斯卡通车队的组织者马克·弗里森（Mark Friesen），他谈到现在政府的政策等于是砍掉了蛇的头，“我们是要让国家回到正轨，包括建造输油管道，废除碳排放税，摆脱联合国移民协议”。

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像许多车队抗议的人一样，弗里森也穿着“黄马甲”。他说有人担心“黄马甲抗议”活动变成极端主义。对此他说：“我只是像其它88%的加拿大人一样，想让我们国家有一个安全的边境。难道这也算是种族主义吗”。

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另一位组织者是油田消防安全公司的私营企业主格伦·卡瑞特（Glen Carritt）， 他说：“我每天都看到有人离开阿尔伯塔省，他们有的丢了工作， 有的失去了生意，有太多让人伤心的事”。

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议会两个反对党的领袖也出来支持抗议活动

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保守党领袖安德鲁·希尔（Andrew Scheer）在讲话中说：“现在到了让加拿大总理为我们的能源自豪的时候了”。他说非常认同此次抗议活动提出的主张，要求联邦政府落实输油管项目，为阿尔伯塔生产的石油和天然气开辟新市场。

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保守党有六名国会议员和参议员抨击了自由党的碳税政策，以及在去年12月签署联合国难民署的接收难民协议。但希尔此次没有提到这两个问题。

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另一个议会反对党是去年才成立的加拿大人民党，创办人马克西姆·伯尼尔（Maxime Bernier）曾在保守党执政时任内阁部长，他也在讲话中提到了加拿大石油工业的重要性，引得人群的呼喊。

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停在议会大厦前广场上的卡车上挂着各种标语：“不要联合国/全球主义、碳税、输油管禁令，不要外国石油和开放的边界”。 其他的标语还写着：起诉特鲁多叛国罪；赞同铺设石油管道，向东部输送能源；照顾好退伍军人；大选投票要有带照片的公民证件，等等。

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人群中还有人呼吁保护加拿大的农业和保护言论自由。甚至有人呼吁加拿大人多吃阿尔伯塔的牛肉。

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执政的自由党没有官员出来面对抗议者，只有自然资源部长阿马尔基特·索伊（Amarjeet Sohi）在内阁会议后，在议会大厦内回答提问的记者说：“他正在关注增加原油运量的问题”。并说“非常不幸的是，今天在这里的车队抗议，已经转移了主题”。

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