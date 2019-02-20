含有除草剂草甘膦残余的加拿大食品超过三分之一

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根据加拿大食品检验局的检测结果，加拿大市面上出售的食品中有超过三分之一含有草甘膦残余。草甘膦是一种使用非常广泛的除草剂，被世界卫生组织列为“可能致癌”。

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据Radio-Canada报道，加拿大食品检验局在2015年到2018年期间检查了12767种各类食品。它们当中有37%含有草甘膦残余，但超过安全标准的仅占0.5%。

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尽管草甘膦超标食品的比例很低，但是专家们还是感到担心。因为“安全含量”的标准被认为是基于已经过时的科研数据建立的，并且大部分数据来自除草剂生产商资助的研究。

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草甘膦在谷物中尤其普遍。市面上绝大部分的麦麸，面粉，干的或新鲜的面条，饼干以及燕麦、大麦产品都含有草甘膦残余。全世界最大的意大利面点加工厂Barilla因这个问题减少了对加拿大硬麦的购买量。

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婴幼儿食品和有机食品也不能幸免。在加拿大食品检验局检查过的婴幼儿食品中，超过四分之一含有草甘膦残余。有机食品中有24%含有草甘膦残余。在草甘膦超标的69种食品中，有18种是有机的。

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美国橘汁中过去也被发现过草甘膦残余，其中几种在加拿大商店里有售，例如Tropicana，Minute Maid和Kirkland。

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（RCI avec Radio-Canada, Gilda Meneu，Naël Shiab）

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