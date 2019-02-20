美国戴文能源公司计划退出加拿大

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美国戴文能源（Devon Energy）公司计划在今年年底以前撤出加拿大，目前已在着手准备出售在阿尔伯塔省所拥有的油砂矿。

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戴文能源在阿尔伯塔省的油砂矿和重油加工设施日产13万桶石油，占该公司总产量将近四分之一。该公司在加拿大雇用750名员工，其中400人在卡尔加里市。

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一段时间以来，戴文能源的股价表现不佳，阿尔伯塔省石油和美国石油的价格差距带来的损失亦引起股东不满。戴文能源发布的声明说，公司出售高成本资产是为了达到把每年运营成本减少7亿8千万美元的目标。

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此前已有挪威的Statoil，法国的Total SA，荷兰皇家壳牌等公司出售在阿尔伯塔省的油砂矿。

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（RCI with CBC News, Kyle Bakx, CP）

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