一位保洁员正在加拿大参议院做清洁工作(Chris Wattie/Reuters)

参议院道德委员会一年经费120万，去年却一份报告都没有

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 21 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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参议院道德监察办公室去年全年没有公布任何调查报告，这使一些参议员感到疑惑。他们想知道这个年度预算120万加元的机构到底在做什么？以及为什么花这么长时间都完不成对数月前发生案件的调查。

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参议院道德专员Pierre Legault(Senate Ethics Office/CBC）

目前担任参议院道德办公室专员的是皮埃尔·勒戈尔特（Pierre Legault）。2017年夏季，他先是被总理特鲁多任命为临时道德专员，后来在12月获得正式任命。而从那以来，他的办公室从未完成任何一项道德调查。

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就是说，从上任参议院道德专员在2017年6月提交了最后一项调查报告后，新上任的专员一年半以来没有完成任何调查。引人注意的就有三项已经拖了一年多。其中一项涉及前参议员丹·梅尔迪斯（Don Meredith的行为，他因试图与一名十几岁少女建立性关系而在20175月辞职。

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来自安大略省的无党派参议员弗朗西斯·兰金（Frances Lankin）就此致信道德委员会，想知道为什么640天过去了，对梅尔迪斯的调查仍未有结果。她问是否缺乏资源，还是有什么“系统性原因”。效率如此之低怎么对得起纳税人每年为该办公室6名职员支付的近90万元工资。而道德专员勒戈尔特本人因原来是政府的资深律师，每天工资高达795元至930元。

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参议院道德办公室也不愿透露勒戈尔特专员去年到底工作了多少天，理由竟是“属于个人隐私”。

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现在，此事已经引起参议院道德委员会的介入。保守党参议员雷内尔·安德丘克（Raynell Andreychuk）作为该委员会的主席已经和副主席自由党参议员塞尔·乔伊尔（Serge Joyal ）表态说，他们可以根据道德准则使用其权力，询问何时完成这些调查，并正在考虑是否制定硬性时间表，要求道德办公室在一定时间内完成涉及参议员道德行为的调查。

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