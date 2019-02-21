加拿大财长将在 3 月19日公布新预算

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加拿大财政部长Bill Morneau 周三 （2月20日）宣布，将于 3 月 19 日提交下一财政年度的联邦预算。

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这将是特鲁多政府的第4个财政预算，预计里面将包括一笔培训资金，专门帮助雇员们在快速变化的劳动力市场环境中，获得所需要的职业培训。

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今年是联邦大选年，财长 Bill Morneau 还表示，特鲁多政府正在寻找途径，帮助千禧一代能够购买价格更为实惠的住房。

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他还透露，新的预算将解决一些与药物保险有关的问题。

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他说，最重要的是我们要在财政上负责任。

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去年 11 月在政府的经济状况更新报告中，财政部长投入了约 140 亿加元，来应对美国的政策对加拿大企业产生的影响。

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加拿大的反对党一直批评特鲁多政府不断扩大财政赤字。

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（RCI with Radio Canada）

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