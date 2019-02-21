加拿大人民党的名称遇挑战，BC省一位居民称是他先注册的

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不列颠·哥伦比亚（BC)省的一名市民最近向两个联邦机构提起诉讼，声称他拥有“加拿大人民党”这一名称的注册权和使用权。希望魁北克的联邦议员马克西姆·伯内尔（Maxime Bernier）新成立的政党停止使用这个名字。

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这位家住阿布茨福特的居民名叫萨汀德尔·辛格·狄龙（Satinder Singh Dhillon）。虽然他去年9月18日向加拿大选举局登记党派名字的时间与伯内尔注册“加拿大人民党”的时间差不多，但有媒体在2015年报道狄龙组织的活动时，就提到了“加拿大人民党”的名字。

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狄龙说，他开始成立“加拿大人民党”并不是要参加政党选举，而是一个动员南亚移民社区关注政府官僚主义和腐败问题的团体。他在2015年7月1日加拿大国庆节时，曾在报刊上发表文章表明这一宗旨。

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狄龙向法庭提交的诉讼要求禁止伯内尔党的候选人以”加拿大人民党“的名义在BC省的本拿比地区参加国会议员补选。此外要求加拿大选举局重新审核伯内尔注册成立 “加拿大人民党”的程序。

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但伯尼尔人民党的发言人回应说，该党已委托律师处理此事，律师已经说了，该党候选人使用“加拿大人民党”的名称参选应该没有问题。因为注册党派需要有至少250人联名，伯内尔的注册符合所有要求。

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