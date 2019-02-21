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CRTC对电讯公司误导销售说“不”

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 21 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司报道说，负责监督管理加拿大电讯领域的加拿大广播电视和电讯委员会CRTC表示，电讯公司用误导和高压销售手段伤害消费者利益、特别伤害老年和弱势消费者利益的营销方式是不可接受的，并要采取措施加以制止。

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公众调查

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CRTC是在进行了为期8个月的公众调查之后发表的调查报告中公布上述结论的。

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CRTC指出，误导和高压销售手段是在包括商店销售、网站销售、电话销售和上门促销等各种销售渠道中普遍存在的问题；推销人员不但会把公司的手机、互联网和高清电视服务说得天花乱坠、故意隐瞒一些关键细节、甚至捏造合同条款、把顾客没有同意的收费服务也包括进去。

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贝尔公司的推销员在上门推销 / Marketplace/CBC

加拿大广播电视和电讯委员会负责人Ian Scott表示，CRTC在考虑采取针对性措施和附加措施以确保加拿大消费者在与电讯公司打交道时受到尊重和公平的对待。

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调查报告

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CRTC上述长达41页的报告中提出的解决问题的建议包括：

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  • 设立电讯公司必须遵守的行为准则
  • 要求电讯公司给签约服务合同的客户一个合理长度的冷静期，在冷静期内如果消费者发现提供的服务与签约时被告知的承诺不一样，则可以取消合同
  • 赋予加拿大电讯和电视服务冲裁委员会更多的权限以调查误导和高压销售手段问题
  • 在加拿大全国范围内对电讯业务员对顾客的推销进行秘密测试。
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电讯公司的反应

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对于加拿大广播电视和电讯委员会CRTC发表的上述报告，加拿大几大电讯业巨头公司纷纷表态。

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贝尔公司表示会仔细认真的研究CRTC的报告，因为贝尔公司把改善顾客服务作为公司经营的重点。

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Rogers公司发言人表示，Rogers愿意与CRTC合作以改善客户服务，以落实公司制定的简单明了和公平的顾客服务宗旨。

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Telus公司表示在仔细研究CRTC的调查报告，但对加拿大广播电视和电讯委员会在其报告中没有对那些采用误导和高压推销手段的电讯公司和Telus这样不使用这种错误推销手段的公司进行区别对待感到失望。

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加拿大广播公司英语电视网Go Public 节目组收到至少1400名消费者、电讯公司前雇员和现任雇员对加拿大一些电讯公司采取误导和高压销售手段欺负顾客的做法提出的抱怨。

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那些向CBC英语电视网Go Public 节目组提出抱怨的电讯公司雇员和前雇员中绝大多数来自贝尔公司和Rogers公司。

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John Lawford / CBC

要监管也要竞争

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首先要求加拿大广播电视和电讯委员会对电讯公司误导和高压销售手段进行公众调查的维权团体中的一个是设在渥太华的Public Interest Advocacy Centre (PIAC)。该组织的负责人John Lawford认为，CRTC调查报告发表的日子对加拿大消费者来说是个好日子，因为负责监管加拿大电讯公司的机构CRTC确认了一些主要电讯公司不公平对待消费者的问题

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但也有电讯领域的专家认为，真正能够有效解决加拿大电讯服务领域服务质量差、价格高问题的办法是引入竞争、打破加拿大电讯市场由几大巨头公司垄断的现状。

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RCI with Erica Johnson · CBC News

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