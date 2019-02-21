加拿大议员呼吁社交媒体大佬出席国际听证会，遏制网上假新闻

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加拿大联邦议会的议员们正在呼吁社交媒体的大佬们出席今年 5 月将在渥太华举行的一个国际听证会，讨论网上假信息传播的问题。

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国际听证会

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加拿大广播公司报道说，今年 5 月，国际大委员会 – International Grand Committee 针对网上失真/假新闻（Disinformation and Fake News）问题的第二次听证会将在加拿大首都渥太华举行，由加拿大众议院的信息、隐私和道德规范委员会来主持。

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国际大委员会由加拿大、英国、阿根廷、比利时、巴西、法国、爱尔兰、拉脱维亚和新加坡的议会议员组成。

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被要求出席名单上的社交媒体大佬包括：

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Facebook CEO 扎克伯格 Mark Zuckerberg

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Facebook 首席运营官 Sheryl Sandberg

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谷歌首席执行官 Sheryl Sandberg

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谷歌前执行主席 Eric Schmidt

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Apple首席执行官 Tim Cook

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Apple首席运营官 Jeff Williams

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亚马逊首席执行官 Jeff Bezos

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亚马逊网络服务（AWS）首席执行官Andrew Jassy

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Twitter （推特） CEO Jack Dorsey，

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WhatsApp 联合创始人Brian Acton

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Snap Inc.首席执行官 Evan Spiegel

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解释的机会

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加拿大委员会的主席、保守党议员 Bob Zimmer 表示，对社交媒体的高管们来说，这是一个机会，让他们可以解释自己的公司为保护隐私和防止虚假信息传播都做了哪些工作。

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他说，我们一直在寻求答案，能从这些高层管理人员方面获得解释至关重要，在这个会议上，我们将不会接受来自地区性代表的证词，坦率地说，以前的经验已经证明他们给出的答复是不合适的。

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去年听证会扎克伯格没露面

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国际大委员会去年 11月在英国伦敦举行了首次听证会，并要求扎克伯格出席接受询问。

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但扎克伯格自己没露面，而是派了 Facebook 公司负责政策解决方案的副总裁理查德·艾伦（Richard Allan）前来出席。

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之后，加拿大新民主党的议员查理·安格斯（Charlie Angus）就扎克伯格不出面回答问题而进行了抨击，并因此上了国际头条。

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安格斯当时说，从来没见过 Facebook 这样的，当我们在用手机和应用程序的时候，我们的民主机构……似乎被来自加利福尼亚的亿万富翁兄弟会男孩给颠覆了，我觉得，扎克伯格先生决定不来参加听证会本身就说明了很多。

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内阁部长考虑立法

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这个星期，加拿大民主机构事务部长卡琳娜·古尔德（Karina Gould）提出在下一次联邦选举之前，对Facebook、Twitter等社交媒体设立新的规则。

古尔德建议加拿大委员会研究社交媒体在选举中所起的作用，使社交媒体公司承担责任。

国际大委员会的听证会将于5月28日在渥太华举行。

（RCI with CBC ）

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