加拿大失业率创新低，为什么还有那么多人找不到工作？

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加拿大现在的失业率是几十年来最低的。加拿大统计局的数据显示，加拿大上个月新增6万6千多就业岗位，大大超过原先经济学家的预测。大城市以外地区的劳动力短缺问题也日益严重，有些地方的工厂甚至出现了有订单、没人手的情况，不得不去外国招人。

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听上去似乎现在加拿大人只要肯找工作就有大把的机会随便挑。但是找过工作的人都知道实际情况不是这样。几位就业问题专家在接受CBC记者Brandie Weikle采访时表示，这是因为，全国平均数据背后存在着不同省份、不同行业的差异。整个国家的失业率低并不意味着每个人都能在自己居住的地区找到合适的本行工作。

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加拿大劳动力市场信息委员会负责人史蒂芬.托宾（Steven Tobin）说，全国平均失业率和就业岗位增长可以帮助我们了解就业市场总的趋势，但是这些数据掩盖了一些重要的差异，例如地区和年龄段。另外，新增这么多职位，并不意味着没人丢掉工作。只不过是新创造的就业岗位超出了消失的岗位。

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劳动力短缺常常指的是缺少有某种专业技能的人

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托宾说，我们常常把劳动力短缺和专门技能的短缺混为一谈。二者的表现都是空缺的职位无人应聘，但实际上这中间有很大的区别。招APP设计开发者或者招市场经理的广告再多，也帮不了一个汽车装配线工人或石油工人。

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地区差异

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经济学家布兰登.伯纳德（Brendon Bernard）说，加拿大各地的经济发展状况不一样导致就业状况也不一样。在劳动力短缺的安大略省、BC省和魁北克省找工作比较容易。但是在阿尔伯塔和萨斯喀彻温等省份，就业市场还没有从几年前石油降价造成的重创里恢复过来。全国平均数字上体现出来的大好形势，在那里找工作的人就未必感觉得到。

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根据加拿大统计局的数据，一月份新增就业岗位最多的是安大略省，其次是魁北克省，新斯科舍省，纽芬兰省，曼尼托巴省和新不伦瑞克省。而阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的就业岗位分别减少了1万6千个和2800个。

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并不是每个人都有跨省找工作的能力和愿望。年龄，房产和家庭等因素都可能成为离开家乡的障碍。

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并不是所有的就业岗位都是好工作

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伯纳德说，过去十年来，越来越多的永久职位被合同取代。新增就业岗位可能无法满足求职者对工资和稳定性的要求。从理论上来说，求职者应该能上能下。但是伯纳德认为，随便去找个端盘子的低薪工作对长远职业发展没有好处，最好还是等一等，继续找适合你的工作。

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温哥华的高房价吓退低薪劳动力

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经济发展强劲不是劳动力短缺的唯一原因。房价太高也会导致劳动力流失。2017年，温哥华市的一家糕饼店曾因人手不够而关门数周。该市基准房价已逾百万，一室一厅的公寓月租在2000加元上下。一个时薪15加元的工人在这里很难维持生活。

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行业差异

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今年1月份的就业岗位增加主要在服务业和零售业。科技行业和政府机构亦有贡献。农业和能源工业等生产行业的就业岗位减少。油气工人权益组织“加拿大能源安全”的负责人之一卡罗尔.豪斯（Carol Howes）说，加拿大能源业在2015年到2016年期间失去了五万多就业岗位，现在还远未恢复元气。

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另一个近些年来就业岗位持续减少的行业是汽车制造业。通用汽车今年关闭安省奥沙瓦市的汽车组装厂后，又有2500多名工人将失业。伯纳德认为，他们去其他行业找工作并不容易。

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（RCI with CBC News, Brandie Weikle）

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