SNC-兰万灵行贿案丑闻导致自由党支持率下滑

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关于加拿大总理办公室是否干预SNC-兰万灵行贿案的调查正在进行。但是民调显示特鲁多和他领导的自由党的选民支持率已经受到影响。

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CBC政治民调分析人士Éric Grenier 综合分析了2月7日《环球邮报》报道此事后进行的三项民调结果。总的来说，保守党的支持率上升了2-3个百分点，自由党的支持率下降了2-5个百分点，导致两党在选民投票意愿上和众议院席位上势均力敌。而此前自由党一直占上风。

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另外，对特鲁多本人的支持率也下降了4-9个百分点。其中雷热市场调查公司和加通社的联合民调还显示，加拿大人关注SNC-兰万灵行贿案丑闻。大部分人表示对此事有一定的了解。

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有41%的加拿大人认为“总理做错了事”。但是表示“无法肯定”的人也占41%，显示许多人要等到了解更多的信息后才做决定。

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（RCI with CBC News，Éric Grenier ）

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