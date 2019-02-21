麦克马斯特大学学生团体要求加拿大政府调查中国领馆是否介入中国留学生闹场事件

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麦克马斯特大学的几个学生团体给加拿大公共安全部长和外长写信，要求调查上星期的中国留学生闹场事件是否有中国官员插手。在公开信上签字的是该校的两个穆斯林学生团体和当日发言时被干扰的维吾尔族活动人士茹吉娅.图多什（Rukiye Turdush）。另一个团体“支持自由西藏学生”签名支持。

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两个穆斯林学生团体分别是“麦克马斯特穆斯林支持和平与正义”和该校的穆斯林学生协会。图多什上个星期一（2月11日）正是在这两个团体组织的活动中应邀做关于新疆“再教育营”的发言。几个中国留学生试图打断她，其中一人对她爆粗口。

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公开信说，学生应该有权利在学校里讨论世界上任何地方的人权问题而不受到恐吓和霸凌。政府应该保护这一权利，并保证学术环境没有仇恨，网络霸凌和恐吓。

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负责高校事务的联邦政府科学与体育部在回应CBC采访要求的邮件说，来自不同背景的人聚集的学习场所应该是一个没有谩骂，歧视，骚扰和仇恨的环境，应该提倡尊重和支持。在加拿大的外国政府代表恶意介入内部事务是不合适的。邮件没有说加拿大政府是否会进行调查。

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中国大使馆本周发表声明，否认与此事有关，但表示“强烈支持中国学生的正义爱国行为”。

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（RCI with CBC News, Adam Carter）

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