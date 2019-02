想象一下：给沉入式的Decarie高速公路盖个顶棚，再在上面种植花草建造住宅

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

把55年前修建的壕沟式 (或称沉入式)高速公路分段覆盖起来,以在上面修建公园,住宅,商店和自行车道,减少目前Decarie高速带来的尾气和噪音污染。这是蒙特利尔市的一个民间组织“覆盖Decarie 高速”(Mouvement Couvrons-Décarie)提出的建议。

该民间组织称,这一项目最好的实施方式是由私营企业和政府合资,分段把Decarie高速路覆盖起来,这一项目将为这一社区居民免除汽车尾气和噪音污染,也为社区带来新的商机,同时为市政府带来更多的地产税收入。

蒙特利尔市的Decarie高速公路是15号高速的一部分,这一路段修建于55年前。这条位于蒙特利尔市区西端的Decarie高速路纵贯南北,是蒙市利用率最高的穿越市区高速之一。55年前修建这条高速路段时,还不存在需要征求社区居民意见的政策,当年的政府机构做出决定,很快筑路工程上马,开工前,数个居民区被拆迁。另外,当时也完全没有预见几十年后日渐繁忙的高速路给周围居民带来的汽车尾气和噪音污染。

这段沉入式的高速每天在塞车高峰期不时会堵车堵到如蜗牛爬行,工程师阿布尔(Guy Aubour)说,如果在一个住宅里,让一辆车这么开着发动机,只要20分钟,就可以让所有室内的人死于尾气中毒。

工程师阿布尔是这一改建Decarie高速项目的发起人之一,他说,在60年代,你可以把整个街区拆迁掉来修筑高速公路,不必考虑后果,而现在我们更多考虑的是下一代人,年轻人,为了这些年轻人的孩子们,现在大家要努力争取把这个项目办成。

阿布尔就住在Decarie高速路的附近,他说尾气和噪音让整个社区居民难以容忍。

如何控制覆盖改建后的隧道高速路的尾气和噪音

建筑师佐维勒(Pierre Zovile)说,现有的技术可以实现这一目的,他和阿布尔已经设计了电脑模型,显示如何在部分路段上加盖封顶,然后在上面进行绿化,修建公园,住宅等的可行性,他们的模型还显示安装了目前最先进的隧道的换气系统和过滤尾气系统后,隧道中的汽车尾气会在过滤后再排放到大气中,另外,隧道本身也阻止了汽车噪音的传播,这样Decarie高速路困扰沿途民居多年的尾气和噪音污染便可得以根本解决。

改建方案的主意由来已久

给Decarie高速路上加个顶的建议已经嚷嚷了一些年头了,Snowdon的市议员罗特兰德(Rotrand)说,他当时和著名的蒙特利尔建筑师杜兰德(Luc Durand)探讨改建设计,杜兰德是“覆盖Decarie 高速”组织的发起人之一,他在去年三月份去世,但他的设计和实现这一项目的愿望正由他的同伴们继续推进。

罗特兰德说,目前来看, 省政府不打算给Decarie高速路改建项目拨款,蒙特利尔目前的地价还没有足够的吸引力让这个庞大的项目获得各方的投资。

罗特兰德同时说,居民们一直都对这段高速不满意,所以这一改建项目会得到公众的支持。

NDG市议员麦昆(Peter McQueen)说,这一计划很令人赞赏,但实现它,还需要加拿大交通部把这段路的上空所有权出售给私营投资者,这样他们才能在上面盖房子,而市政方面则可加入进来,在上面规划出绿地和公园。

征集公众签名

“覆盖Decarie 高速”组织从去年开始征集公众签名,他们需要200个签名,他们已经在过去两个月中征得了100个签名。

对这一项目最支持的自然是居住在Decarie高速路两旁,多年来饱受汽车尾气和噪音污染的居民。

RCI with CBC, and with files from Matt D’Amours

