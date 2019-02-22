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为安全不为钱：阿省限制使用雷达测速站

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 22 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大阿尔伯塔省政府宣布，将实施一系列措施限制市政府把雷达测速站作为自动提款机的做法。

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创收手段？

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阿尔伯塔省交通厅长Brian Mason星期四在埃德蒙顿宣布上述决定时指出，一些市政府设立的自动雷达测速站点明显不是为了交通安全、而是为了收取更多的超速罚款；所以省政府要公布新的雷达测速站点设立和使用的限制规则，迫使市政府明确其设置雷达测速站点的理由、公开其雷达测速站点的具体位置、并从2020年3月1日开始向省政府提供报告证明其选择的雷达测速站点能够改善交通安全。

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阿尔伯塔省交通厅长Brian Mason / CBC

阿尔伯塔省各个城市的市政府也被禁止在多车道高速公路上安装自动雷达测速装置，除非能够提供有交通流量和交通事故数字的书面报告证明其必要性。

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新限制

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从6月1日开始，阿尔伯塔省将禁止在公路改变限速的过渡路段安置雷达测速站点。限速改变过渡路段根据限速变化多大而长短不一。比如，在限速变化为每小时30公里的情况下，降速区段和升速区段要各自有100米的过渡区间。

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从6月1日开始，各个市政府必须把其在公路上设置的雷达测速站点的具体位置在网上公布、并且要每个月更新一次。

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省政府还要派出专家对市政府上报的雷达测速站点与改善交通安全关系的情况进行实地检验。

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换句话说，市政府必须能够证明其设置的雷达测速站点确实能够降低交通事故、提高公路安全水平。

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不过，交警使用手持雷达测试仪在公路上发现并截停超速驾驶车辆的做法可以被继续使用。

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收听

改善安全？

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阿尔伯塔省政府是在花了19万加元对市政府使用雷达测速站点的情况进行了为期两年的调查后采取上述措施的。

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虽然阿尔伯塔省政府花钱进行上述研究是为搞清楚市政府是否在利用雷达测速站点作为创收手段的问题，但由于缺乏相关的交通数据而无法对此得出结论。

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不过，非政府机构的研究显示，雷达测速站点对降低撞车事故的作用几乎是微不足道，只减少了1.4%的撞车事故。

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绝大多数撞车事故发生在十字路口，但雷达测速装置很少有被安装在十字路口。

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埃德蒙顿

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阿尔伯塔省上述调查报告显示，该省有27个城市有雷达测速站点项目。比如，在2016年到2017年期间，卡尔加里市950个雷达测速站点产生了3810万加元的收入；相比之下埃德蒙顿市虽然只有272个雷达测速站点，但却产生了5080万加元的收入。

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卡尔加里市警方在省政府发布上述限制雷达测速站点的措施后发表声明表示支持省政府的决定，说设置雷达测速站点的目的是提高交通安全水平，而卡尔加里市的雷达测速站点项目已经达到了省政府新规定的标准。

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埃德蒙顿公交车也躲不过雷达测速站 / Andrea Ross/CBC

埃德蒙顿市政府则为自己的雷达测速项目产生大量收入进行辩护说，其雷达测速项目是公开和透明的，产生的收入作为专项基金用来改善交通安全。不过，埃德蒙顿市政府还是承诺要仔细研究省政府有关雷达测速站点的新规定，看看是否需要采取相应的改进措施。

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RCI with Michelle Bellefontaine, Natasha Riebe · CBC News

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