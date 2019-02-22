这家加拿大知名连锁店也要关店

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加拿大著名的百货公司Hudson’s Bay星期四宣布关掉旗下所有在加拿大的37间Home Outfitters连锁商店，关店行动将在2019年底之前结束，受到影响的雇员人数不超过7百人。

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Hudson’s Bay同时宣布对旗下另一连锁店Saks OFF 5th服装店进行经营审核，审核的结果可能会是若干商店被关闭。

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Hudson’s Bay在美国和加拿大共有133间Saks OFF 5th服装连锁店。

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Hudson’s Bay公司表示，关闭一些零售商店是为了应对不断变化的零售市场，公司会优先照顾位置好、营业额高的零售商店，并强化网上电子商店的业务。

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零售市场专家Brynn Winegard认为，关闭一些旗下连锁店商店并不意味着Hudson’s Bay遇到了麻烦，而是正常业务调整的一部分；面临同行业挑战和网上电商的挑战，这样的业务调整不但是正常的、而且发生的频率会加快。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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