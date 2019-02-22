央行行长：加拿大利息率够低了

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在金融市场对加拿大利息率今后走向捉摸不定、有些分析师开始谈论央行降息可能性的情况下，加拿大中央银行行长波罗兹星期四表示，目前1.75%的银行利率足够低，可以对加拿大经济提供所需要的刺激。

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换句话说，在可预见的将来不会降低加拿大中央银行利息率。

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不过，央行行长波罗兹对加息的预期也泼了冷水，说原来预期的把央行利率上调到2.5%到3.5%的中性区间的可能性变得很不确定。

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所谓利率中性区间是经济专家乐见的经济健康发展、通货膨胀处于温和水平的局面。

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加拿大中央银行行长波罗兹指出，在做出利率决定时央行要考虑的主要因素是加拿大负债者的承受能力、房地产市场的表现、私营公司企业的投资意向、国际贸易环境等。

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