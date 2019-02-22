为什么委内瑞拉的人道危机可能引发传染病爆发危机

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

研究显示，在2010年到2015年间，委内瑞拉的疟疾发病率大增了359%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一研究发表在本周四出版的《柳叶刀传染病》杂志上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

委内瑞拉的人道危机中在过去几年中使得当地的疟疾，登革热，基孔肯雅热，兹卡病毒感染以及其他危险传染病的发病率大增，医学专家警告，这一趋势将使该地区的医疗服务倒退20年，换句话说，将抵消掉过去20年该地区在公共卫生方面所取得的成绩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世界卫生组织在1961年宣布委内瑞拉消除了疟疾。而目前医学专家担心，委内瑞拉疟疾的传染势头将很快发展到无法控制的程度，麻疹和其他靠疫苗预防的传染病例也处于增加趋势，此外，查加斯病的发病率达到20年来最高水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一研究同时指出，这些传染病将跨越委内瑞拉国境，传播到南美其他国家，导致区域性的公共健康紧急危机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外交部在本月初发布最新的有关委内瑞拉的旅行警告，建议加拿大人避免所有在该地区的旅行，原因是该地区暴力犯罪高发，政治局势动荡，生活水平下降，并且食品和医疗短缺。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada