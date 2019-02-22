魁北克省移民律师协会请求法院禁止魁省移民部取消1.8万份移民申请

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魁北克省移民律师协会（AQAADI）本周向该省高等法院申请法庭禁令，以阻止魁省移民部取消18139份技术移民申请。取消2018年8月2日以前提交的移民申请是魁省移民政策改革的一部分内容。尽管有关法案刚刚提交到省议会，但是这些申请人已经接到了自己的申请作废的通知。

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魁省移民律师协会认为，这些申请应该按照现行法律继续得到审理。协会旗下的律师之一金浩成说，省政府的决定是“不负责任的”，让一万多个家庭茫然无措。这些被作废的申请并不仅仅是数字和案卷，它们的背后是为定居魁北克省耗费了时间和精力的人。

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这项禁令申请是魁省移民律师协会代表一个韩国申请人向魁省高院提出的。这个申请人名叫朴世恩，是一名护士。该协会还向法院提交了三份补充证词，详述移民申请作废给其他人带来的影响。

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加拿大律师公会，魁省工会联合会和魁省雇主委员会先后发声反对魁省移民部的决定。

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（RCI with CBC News, Benjamin Shingler, Radio-Canada）

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