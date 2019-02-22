渥太华首席卫生官呼吁严格制定有关大麻食品的法规

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在一份将于3月4日提交给渥太华卫生局的报告中，渥太华首席卫生官Vera Etches向加拿大卫生部建议，严格大麻食品的法规和卫生安全标准。

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大麻食品将在今年10月17日合法进入市场。

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渥太华首席卫生官Vera Etches希望大麻食品的形状有别于其他少儿喜爱的食品，比如大麻食品不可以做得像儿童喜欢的各色糖果和糕点的样子，以免少年儿童误食。

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她还要求限制大麻食品中的大麻含量，要求每一个单位的大麻食品中的大麻含量THC不超过10毫克，而在每个包装中的大麻食品，大麻提取物和大麻外用产品中的大麻含量THC不超过1000毫克。

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渥太华首席卫生官Vera Etches的报告中还建议所有大麻产品都必须带有标准的THC标记，并且大麻提取物不得加入任何其它香料，以免少年儿童误服。

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另外所有包装上都必须注明大麻危害健康的警告，以及如何安全摄入低危险度大麻的使用说明。

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这一报告还建议禁止烟草公司使用其品牌商标来促销大麻产品。

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渥太华首席卫生官Vera Etches的这一报告呼吁加拿大联邦政府设立热线电话服务，以便为服用大麻中毒后的人们提供当地毒物控制中心的信息。

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