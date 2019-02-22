特鲁多向本月在加拿大议会大厦受到歧视性对待的黑人青年道歉

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星期四（2月21日），加拿大总理特鲁多利用在加东新斯科舍省切利布鲁克黑人文化中心参加活动的机会，向几名本月初在议会山受到歧视性对待的黑人青年道歉。当事人之一克雷顿（Trayvone Clayton）表示，他“完全尊重”特鲁多坦诚的道歉。

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克雷顿是一个哈利斯法克斯市的大学生。本月4日，他和一百多名黑人、人权、劳工和青年团体成员去渥太华议会山参观和参加活动，包括和八位内阁部长会面。据参观者后来讲述，一个工作人员向议会保安人员投诉他们，拍下他们的照片并称他们是“黑皮肤的人”（dark-skinned people）。一个前来处理的保安也对他们用了同样的称谓，并要他们离开议会食堂，尽管他们有符合规定的出入证，完全有权呆在那里。

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克雷顿说，这件事深深刺痛了他。因为他们被邀请到渥太华，正是为了讨论如何中止对黑人的仇恨和歧视。

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此事发生后，新斯科舍省参议员托马斯-伯纳德（Wanda ThomasBernard）代表克雷顿等人提出了投诉。议会保安服务处正在进行内部调查。

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（RCI with CBC News, Sherri Borden Colley, Peter Zimonjic）

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